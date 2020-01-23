Putin ve Pence, Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'de

Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na sabah saatlerinde önce ABD Başkan Yardımcısı Pence'i, kısa süre sonra da Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak in

İki lider de havalimanında İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz tarafından karşılandı.

Putin ve Pence, Batı Kudüs'teki 5. Dünya Holokost Forumu'na katılacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin, forumdan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

İsrail basını Putin'in ayrıca Nisan 2019'da Moskova'daki havalimanında valizinde yaklaşık 10 gram uyuşturucu bulunan ve bu nedenle 7,5 yıl hapse mahkum edilen İsrail-ABD vatandaşı Naama Issachar'ın annesi Yaffa Issachar ile de görüşeceğini yazdı.

Putin'in bu temaslarının ardından Filistin tarafına geçerek işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentini ziyaret etmesi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi bekleniyor.

PENCE, NETANYAHU İLE "AĞLAMA DUVARI"NA GİDECEK

ABD Başkan Yardımcısı Pence ise Netanyahu ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret edecek.

Putin ve Pence'nin yanı sıra 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere 40'a yakın ülkeden üst düzey yetkili İsrail'e gelmişti.