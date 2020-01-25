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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 16:52,Son Güncelleme:/

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan’a, gönderdiği telgrafla Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.

Putin, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.

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