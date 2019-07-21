Portekiz'deki orman yangını

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPortekiz'deki orman yangını
GeriDünya Portekiz'deki orman yangını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: İHA
21.07.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Portekiz'deki orman yangını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Portekiz'deki orman yangını

Portekiz'in ortasında, İspanya sınırı yakınlarında bulunan Castelo Branco kenti çevresinde çıkan orman yangınında 7'si itfaiye görevlisi 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Portekiz haber ajansı Lusa'nın haberinde, ülkenin orta ve güneyindeki 7 bölgedeki 19 belediyede cumartesi günü çıkan yangınların büyük kısmının kontrol altına alındığı ancak Castelo Branco'da 25 kilometrelik alandaki yangın söndürme çalışmalarının zorlukla yürütüldüğü belirtildi.     

Haberde, söz konusu yangın söndürme çalışmalarında 7 itfaiye görevlisinin yaralandığı ve vücudunda ciddi derecede yanık oluşan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.     

Portekizdeki orman yangını

Habere göre, yetkililer, Portekiz ordusunun da 20 asker ve 4 araçla destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına binden fazla kişinin katıldığını duyurdu. Bölgedeki yangının yüzde 60'ının kontrol altına alındığı ancak halen yapılacak çok işin olduğu belirtildi.     

Yangının çevresindeki bazı yerleşim yerleri güvenlik amacıyla boşaltıldı.     

Portekizdeki orman yangını

Dağlık bir arazi olan Castelo Branco'da 2017 Haziran-Eylül döneminde çıkan yangınlarda 114 kişi hayatını kaybetmişti.     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
ABD Başkanı Trump'tan ilginç açıklama:Özür dilemeliler
Hong Kong'da halk yeniden sokaklarda
İngiltere'de tanker krizinde Rus müdahalesi şüphesi
İngiliz Maliye Bakanı canlı yayında istifa planını açıkladı