Porno yıldızından 'senaryo' davası
Ünlü porno yıldızı Nikki Benz 2016 yılında oynadığı bir filmde senaryoda olmadığı şekilde davranıldığı ve şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle yapım şirketine, prodüktörüne ve rol arkadaşına dava açtı.
ABD, şaşırtıcı bir davayı konuşuyor. Yetişkin filmlerinde oynayan ödüllü aktrist Nikki Benz, alanında dünyanın önde gelen yapım şirketlerinden Brazzers'a dava açtı. Ödüllü oyuncunun dava açma sebebi ise, "senaryoda önceden yazılmadığı şekilde davranılması"ydı.
Ünlü porno film oyuncusu Nikki Benz, 2016’da rol aldığı bir filmde şiddete maruz kaldığı için dava açmaya karar verdi.
2016 yılında oynadığı filmde senaryoda yer almayan bir şekilde şiddet gördüğünü ve yaralandığını iddia eden Benz, yapım şirketi Brazzers, Brazzers'in çatı şirketi Mindgeek, prodüktör Tony T ve rol arkadaşı Ramon Nomar'a dava açtı.
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