Pompeo Rusya ile barışmayı deneyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’le üç hafta önce yaptığı telefonla görüşmesi sonrasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Rusya’ya gönderiyor. Bugün ve yarın Soçi’de olacak Pompeo’nun Putin tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

SURİYE VE AFGANİSTAN

Pompeo’nun Dışişleri Bakanı sıfatıyla Rusya’ya gerçekleştireceği ilk ziyaret öncesinde iki taraftan da gündemle ilgili açıklamalar geldi. Pompeo, “ABD ile Rusya’nın birçok konuda görüşleri çakışmadığı gibi zıt kutuplarda yer almasına rağmen biz yine de Rusya ile ortak hareket edebileceğimiz alanlar bulunduğuna inandığımız için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Özellikle CIA (Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı) Başkanı olduğum dönemde Rusya’daki meslektaşlarımla terörizm ile mücadele konusunda yararlı işbirliğimiz oldu. Şimdi de bu olumlu birlikte çalışma deneyimlerimizi Suriye ve Afganistan konusunda devam ettirebiliriz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bir yazılı açıklama yaparak şöyle dedi: “ABD Başkanı Trump’ın defalarca gündeme getirdiği Rusya ile ilişkileri rayına oturtma girişimi Pompeo’nun ziyareti sırasında ele alınacak. Amerikan tarafının inisiyatifiyle Rusya’ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek Pompeo ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov masada bulunan tüm problemli uluslararası konuları ele alacak. Görüşmelerin gidişatına ve alınan ilk sonuçlara göre konuk bakanın Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilmesi söz konusu olabilir. Biz her zaman olduğu gibi ABD ile Rusya arasında ilişkilerin düzelmesi için ilk adımın Washington tarafından atılması gerektiğini düşünüyoruz. Washington yönetiminin, Moskova ile eşitler arasında eşit diyalog çizgisine dönmesi durumunda başarıya ulaşılabileceğine inanıyoruz.”

Trump ile Putin’in temmuz ayındaki yüz yüze görüşmesi sonrasında iki ülke arasında gerçekleşmesi beklenen bu ilk üst düzey görüşmede nükleer silahsızlanma anlaşmalarının yenilenmesi, İran krizi, Suriye savaşı ve Afganistan’daki barış süreci gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor.

BİLGİ NOTU



Rusya’nın 2016’da ABD’de yapılan başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği iddiaları ilişkileri gölgelemişti. Ancak Özel Savcı Robert Mueller’in soruşturması sonrasında herhangi bir suç unsuru tespit edilememişti. Siyasi yorumcular, bu durumun Trump yönetimi ile Rusya ilişkilerini rahatlatabileceği yorumu yapıyor.