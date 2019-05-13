Pompeo Rusya ile barışmayı deneyecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPompeo Rusya ile barışmayı deneyecek
GeriDünya Pompeo Rusya ile barışmayı deneyecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
13.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Pompeo Rusya ile barışmayı deneyecek

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Pompeo Rusya ile barışmayı deneyecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmek üzere bugün Rusya’nın Soçi kentine gidiyor. Masada İran krizi, Suriye savaşı, nükleer silahsızlanma gibi önemli başlıklar var.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’le üç hafta önce yaptığı telefonla görüşmesi sonrasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Rusya’ya gönderiyor. Bugün ve yarın Soçi’de olacak Pompeo’nun Putin tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

SURİYE VE AFGANİSTAN

Pompeo’nun Dışişleri Bakanı sıfatıyla Rusya’ya gerçekleştireceği ilk ziyaret öncesinde iki taraftan da gündemle ilgili açıklamalar geldi. Pompeo, “ABD ile Rusya’nın birçok konuda görüşleri çakışmadığı gibi zıt kutuplarda yer almasına rağmen biz yine de Rusya ile ortak hareket edebileceğimiz alanlar bulunduğuna inandığımız için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Özellikle CIA (Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı) Başkanı olduğum dönemde Rusya’daki meslektaşlarımla terörizm ile mücadele konusunda yararlı işbirliğimiz oldu. Şimdi de bu olumlu birlikte çalışma deneyimlerimizi Suriye ve Afganistan konusunda devam ettirebiliriz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bir yazılı açıklama yaparak şöyle dedi: “ABD Başkanı Trump’ın defalarca gündeme getirdiği Rusya ile ilişkileri rayına oturtma girişimi Pompeo’nun ziyareti sırasında ele alınacak. Amerikan tarafının inisiyatifiyle Rusya’ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek Pompeo ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov masada bulunan tüm problemli uluslararası konuları ele alacak. Görüşmelerin gidişatına ve alınan ilk sonuçlara göre konuk bakanın Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilmesi söz konusu olabilir. Biz her zaman olduğu gibi ABD ile Rusya arasında ilişkilerin düzelmesi için ilk adımın Washington tarafından atılması gerektiğini düşünüyoruz. Washington yönetiminin, Moskova ile eşitler arasında eşit diyalog çizgisine dönmesi durumunda başarıya ulaşılabileceğine inanıyoruz.”

Trump ile Putin’in temmuz ayındaki yüz yüze görüşmesi sonrasında iki ülke arasında gerçekleşmesi beklenen bu ilk üst düzey görüşmede nükleer silahsızlanma anlaşmalarının yenilenmesi, İran krizi, Suriye savaşı ve Afganistan’daki barış süreci gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor. 

BİLGİ NOTU

Rusya’nın 2016’da ABD’de yapılan başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği iddiaları ilişkileri gölgelemişti. Ancak Özel Savcı Robert Mueller’in soruşturması sonrasında herhangi bir suç unsuru tespit edilememişti. Siyasi yorumcular, bu durumun Trump yönetimi ile Rusya ilişkilerini rahatlatabileceği yorumu yapıyor.

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

BAE kara suları yakınlarında 4 ticari gemiye sabotaj

Belçika Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayı değerlendiriyor

Somali'de Türk mühendise suikast

Yemen'de Husiler Hudeyde Limanı'ndan çekilmeye başladı