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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
08.11.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Pompeo: NATO'nun değişmesi gerekiyor

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Pompeo: NATO'nun değişmesi gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya'da Berlin Duvarı yıkılışının 30'uncu yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) etkisiz bir birlik haline dönüşmesi riskine karşılık gelişmesi ve değişmesi gerektiği uyarısını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) beyin ölümünün gerçekleştiğine ilişkin eleştirilerine paralel olarak Pompeo da, NATOnun gelişmesi ve değişmesi gerektiğini, bunun olmaması durumunda ittifakın hükümsüz olma riski taşıdığını belirtti. Pompeo, şunları söyledi;

"Kuruluşundan 70 yıl sonra, NATO'nun artık gelişmesi ve değişmesi, günümüz şartlarının gerçeklikleri ve zorluklarıyla karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Eğer ülkeler, NATO'ya gerekli kaynakları sağlamadan güvenlikten faydalanabileceklerini düşünürlerse, sözlerini yerine getirmezler, bu da NATO'nun etkisiz ve hükümsüzleşmesi riskini oluşturur."

Pompeo, iki gün sürecek olan Almanya ziyareti kapsamında, Berlin Duvarı yıkılışının 30'uncu yıl dönümü anmalarına katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada ABD ve Almanya ilişkilerine ilişkin bazı noktalara da değinen Pompeo, ayrıca Çin ve Rusya'ya karşı çeşitli uyarılar yaptı. Pompeo, Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerin oluşturdukları tehditleri tespit etmenin Batıdaki özgür ulusların sorumluluğu olduğunu söyledi. ABD ve müttefiklerinin oldukça zor şartlarda kazanılmış olan zaferlerini korumaları gerektiğini belirten Pompeo ayrıca, "Özgür olmayan ülkelerle bir değer yarışındayız" dedi.

Pompeo, çalışmaları devam eden ve Rusya'dan Almanya'ya uzanan Nord Stream petrol hattının, Avrupa'daki enerji talebinin tamamen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puti'nin eline geçmesi anlamına geldiğini belirtti. Bunun yanında Pompeo, Almanya yönetiminin yeni nesil mobil ağ altyapısı çalışmaları tekliflerinde Çin merkezli teknoloji şirketi Huaweinin de yer almasına paralel olarak, Almanya'da 5G ağ çalışmaları yapmak isteyen Çinli şirketlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

 

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