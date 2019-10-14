Polonya’da iktidar güçlendi
Polonya’da seçmenler, yeni milletvekilleri ve senato üyelerini seçmek üzere dün sandık başına gitti. Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip ülkede halk, 460 sandalyeli meclis (Sejm) ve 100 sandalyeli senatonun yeni üyelerini belirlemek için oy kullandı.
Sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) oyların yüzde 43.6'sını alarak seçimlerden birinci çıktı. En büyük muhalif grup Sivil Koalisyon (PO) ise yüzde 27.4 oranında oy aldı. Seçim öncesi anketler de benzer bir sonuca işaret ediyordu. 2015 seçimlerinde yüzde 37 ile iktidar olan PiS, bu sonuçlarla tek başına hükümet kurma hakkını elde etti.
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