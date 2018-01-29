PKK'nın sosyal medya yalanları sürüyor!

Twitter'dan "TSK'nın Afrin'de sivilleri ve çocukları hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR), Suriye'de Doğu Guta'da bir pazar alanına yapılan saldırıya ilişkin 27 Kasım 2017 tarihli raporuna ait olduğu belirlendi.

Yine Twitter'da aynı iddiayla paylaşılan cansız çocuk bedenlerine ilişkin bir görselin de 21 Ağustos 2013'te, Esad rejiminin Doğu Guta'da yaptığı saldırı sonrasında çekildiği tespit edildi.

"YPG'nin Afrin'de TSK'ya ait askeri araçlara zarar verdiği" iddiasıyla servis edilen fotoğrafın ise 30 Eylül 2012'de çekildiği ortaya çıktı.

AA'nın, TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için sosyal medyada başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasıyla terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmişti.



Terör örgütü destekçileri, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmış ve Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağını da TSK'nın savaş uçağı gibi göstermeye çalışmıştı.