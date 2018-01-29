Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>PKK'nın sosyal medya yalanları sürüyor!

    PKK'nın sosyal medya yalanları sürüyor!

    AA
    29.01.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama kampanyasında, Suriye'de öldürülen sivilleri Afrin'de gibi paylaştı.

    Twitter'dan "TSK'nın Afrin'de sivilleri ve çocukları hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR), Suriye'de Doğu Guta'da bir pazar alanına yapılan saldırıya ilişkin 27 Kasım 2017 tarihli raporuna ait olduğu belirlendi.

    Yine Twitter'da aynı iddiayla paylaşılan cansız çocuk bedenlerine ilişkin bir görselin de 21 Ağustos 2013'te, Esad rejiminin Doğu Guta'da yaptığı saldırı sonrasında çekildiği tespit edildi.

    PKKnın sosyal medya yalanları sürüyor

    "YPG'nin Afrin'de TSK'ya ait askeri araçlara zarar verdiği" iddiasıyla servis edilen fotoğrafın ise 30 Eylül 2012'de çekildiği ortaya çıktı.
    AA'nın, TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için sosyal medyada başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasıyla terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmişti.
    PKKnın sosyal medya yalanları sürüyor

     

    Terör örgütü destekçileri, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmış ve Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağını da TSK'nın savaş uçağı gibi göstermeye çalışmıştı.

     

    Etiketler: PYD-PKK , Sosyal Medya
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri