PKK’nın Sincardan çekilmesini istiyoruz
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile sürdürülen görüşmelere ilişkin açıklamalar yaptı.
Mattis, “Kuzey Irak’ta sınırın hemen karşı tarafında yer alan Sincar’da PKK’nın Türkiye’ye yönelik tehdidi var. Biliyorsunuz PKK, ABD tarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor. Pek çok masum Türk’ü öldürdüler ve PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz” yorumunda bulundu. Mattis, Türkiye’nin Afrin’de pozisyonlarını sağlamlaştırmaya devam ettiğini ve Menbiç’e yönelik herhangi bir hareketlilik görmediklerini söyledi. Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Mattis, “Bunu çözeceğimiz konusunda iyimserim. Daha önce de zor zamanlarımız olmuştu” dedi.
İBADİ: SİNCAR’DA YABANCI BAYRAĞA İZİN VERMEYECEĞİZ
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü PKK’nın çekildiği duyurulan Sincar’da güvenliği sağladıklarını ve Suriye sınırına kadar takviye güç gönderdiklerini söyledi. İbadi, şöyle konuştu: “Orada (Sincar’da) bayrağımız dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına ve Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına izin vermeyiz. Kimsenin de topraklarımızı kullanarak komşu ülkelere saldırıda bulunmasına müsamaha göstermeyiz.”
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