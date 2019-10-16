PKK/YPG ile arabuluculuk itirafı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev, Moskova’nın geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/YPG’nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında gerçekleşen görüşmelerde arabuluculuk yaptığını resmen kabul etti.
Putin’in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerinde açıklamalar yapan Lavrentiyev, “Diyaloğun başlatılması için sadece çağrı yapmadık. Gerçekleşebilmesi için de arabulucu olduk. Şam ile bu ülkedeki hava üssümüz Hmeymim’de iki tarafın masaya oturmasında arabulucu olduk” dedi. Lavrentiyev, Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtını başlattığı günden bu yana Ankara ile Şam yönetimi arasında sürekli çalışan irtibat kanalı kurulduğunu da söyledi. Ankara’nın Şam ile bir dizi kurum bazında temas halinde olduğunu belirten Lavrentiyev “Dışişleri ve Savunma bakanlıkları yanı sıra iki ülke istihbarat birimleri arasında da temas gerçekleştiriliyor” dedi. Türkiye’nin operasyonunun “kabul edilemez” olduğunu söyleyen Lavrentiyev, “Türkiye-Suriye sınırının güvenliği sınır boyunca konuşlanacak Suriye güçleri tarafından sağlanmalı. Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde terör operasyonunu tamamladıktan sonra askerlerini çekeceği sözünü verdi” dedi.
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