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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

PKK/YPG, DEAŞ’lı 60 Rus kadını serbest bıraktı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
PKK/YPG, DEAŞ’lı 60 Rus kadını serbest bıraktı

SURİYE’de Barış Pınarı harekât bölgesi içinde sivillere yönelik terör eylemleri yapan PKK/YPG, kendisi gibi bir başka terör örgütü olan DEAŞ’la da işbirliğini sürdürüyor.

Güvenlik kaynakları son olarak terör örgütünün hâkimiyetinde olan Haseke’deki Hol Kampı’ndan 60 kadar DEAŞ’lının serbest bırakıldığını belirledi. İstihbarat birimlerinin yoğun çalışması sonucu kamptan kaçmalarına göz yumulan DEAŞ’lıların büyük çoğunluğunun Rusya kökenli kadınlar olduğu tespit edildi.

TEL ABYAD’DA DA YAPTILAR

DEAŞ ile mücadele ediyormuş algısı oluşturarak Batı dünyasının desteğini sağlamaya çalışan terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı harekâtı başladıktan sonra Tel Abyad’da da benzer şekilde 800 DEAŞ’lının kaçmasına göz yummuştu. İstihbarat birimleri, PKK/YPG’nin ‘Türkiye’de eylem yapmak ve Suriye’de Türk askerine karşı savaşmak şartıyla’ DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktığını tespit etmişti.

DEVRİYEDE PROVOKASYON

Yerel kaynaklar, Türk ve Rus silahlı kuvvetleri unsurlarının dün Kobani kırsalında rutin ortak devriye görevini yaparken, örgüt yandaşlarının Türk askeri konvoyunu hedef alan provokatif eylemlerde bulunduğunu bildirdi. Eylemci sayısının artması üzerine, Türk zırhlı araçlarından göz yaşartıcı bomba atıldığı iddia edildi. Kobani’deki Silim ve Dekamdaş köylerinde olaylar çıktığı da öne sürüldü.

 

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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