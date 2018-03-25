Piton kameralar kayıttayken saldırdı!
Hindistan’ın Uttar Paradeş bölgesinde bir yılan eğitmeni, boynuna sardığı pitonun ‘saldırması’ nedeniyle ölümden döndü.
Hindistan'ın Uttar Paradeş eyaletinde yılan eğitmeni olduğu belirtilen bir adam gösteri yaparken neredeyse ölüyordu...
Vanasi kentindeki canlı performansta adam, boynuna sardığı yılanın birden boynunu sıkmasıyla baygınlık geçirdi.
Yere yığılan adam çevredekilerin müdahalesiyle hastaneye götürüldü.
Bu ay, dünyanın en ünlü yılan eğitmenlerinden birisi de kobra yılanı tarafından öldürülmüştü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle