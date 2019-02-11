Pilot için kampanya
15 milyon sterline transfer olduğu İngiltere’nin Cardiff kentine uçtuğu tek pervaneli uçağın Manş Denizi’ne düşmesiyle can veren yıldız futbolcu Emiliano Sala’nın cesedinin bulunmasının ardından, pilot için de kampanya başlatıldı.
Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala’yı (28) Fransa’dan İngiltere’ye taşırken radarda kaybolduktan sonra Manş Denizi’ne düşen uçağın enkazından çıkarılan cesedin genç futbolcuya ait olduğu kesinleşse de, pilot David Ibbotson’dan hâlâ en ufak bir ipucu yok. Pilot Ibbotson’ın ailesi, arama çalışmalarına devam edilmesi için ‘Go Fund Me (Hadi bana destek ol)’ isimli internet sitesinde kampanya başlattı.
Kampanya, pilotu arama çalışmalarına 300 bin sterlinlik (yaklaşık 2 milyon TL) maddi kaynak oluşturmayı hedefliyor. Emiliano Sala’nın ailesi de son verilen arama kurtarma çalışmalarının devam etmesini bir bağış kampanyasıyla sağlamıştı. Bu arada Cardiff City - Southampton arasında oynanan son maçta Sala’nın ölümüyle dalga geçmek için uçak hareketi yapan iki Southampton taraftarı gözaltına alındı.
STADA ÇİÇEK YAĞDI
Manş Denizi’nde iki hafta kadar süren çalışmalar sonucu bulunan cesedin Emiliano Salo’ya ait olduğunun kesinleşmesi sonrası, Cardiff taraftarları genç yıldızı anmak için stadı çiçeklerle doldurdu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle