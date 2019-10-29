Petrol bölgelerine sevkıyat sürdü
ABD ordusu, Suriye’nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarına zırhlı araçlar ve askeri lojistik malzeme taşıyan TIR’lardan oluşan 170 araçlık konvoy sevk etti.
Araçlar Irak’ın kuzeyinden yola çıkarak helikopterler eşliğinde Deyrizor’a gitti. Bu, ABD’nin uzun süredir Irak’tan Suriye içine yaptığı en büyük sevkıyat oldu. ABD yönetimi, Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarında askeri varlıklarını güçlendireceklerini duyurmuştu.
Dün yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanı Mike Esper de Suriye’deki petrol sahalarının DEAŞ’ın eline geçmemesi için bölgede kalmaya devam edeceklerini söyledi. Petrolün, ana omurgasını terör örgütü YPG’nin oluşturduğu SDG’ye gelir sağlayacağını vurgulayan Esper, ABD’nin SDG ile temas halinde olduğunu ifade etti.
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