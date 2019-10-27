Pentagon’un ‘bulut’ ihalesi Microsoft’un
ABD Savunma Bakanlığı’nın Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDI) olarak bilinen, Pentagon’un bilgisayar altyapısının modernizasyonuna ilişkin “bulut” ihalesi sonuçlandı.
Yaklaşık 2 yıl süren ve Amazon ile Microsoft arasında büyük bir mücadeleye sahne olan 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesini Microsoft kazandı. Pentagon’dan yapılan açıklamada “Savunma Bakanlığı bugün, genel maksat bulut kontratlarından birini Microsoft’a vererek bulut stratejimizin uygulanmasında önemli bir adımı daha attı” ifadesi kullanıldı. Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verileri kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje
10 yılda tamamlanacak.
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