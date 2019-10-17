Pentagon’dan muafiyet mesajı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’ye silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığı’na yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu.
Pentagon’da üst düzey bir savunma yetkilisi, ABD yönetiminin Barış Pınarı harekâtından dolayı Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, “Hazine Bakanlığı, henüz hazırlamamış ise de hazırlıyordur, yaptırımlar kapsamında devam eden faaliyetlerin etkilenmemesi için genel bir muafiyet hazırlıyor. Burada amaç askeri satışları ve diğer kalemleri yaptırımların kapsamından çıkarmak” ifadelerini kullandı. Bakanlığın hazırladığı muafiyete bakmak gerektiğine dikkati çeken yetkili, “Amaç, gerek Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen diplomatik ilişkiler, gerekse bizim faaliyetlerimiz olsun resmi işlerin devam etmesini sağlamaktır” dedi.
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