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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.01.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Pentagon Kuzey Kore'yi hala 'olağanüstü tehdit' olarak görüyor

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Pentagon Kuzey Kore'yi hala 'olağanüstü tehdit' olarak görüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer tehdit olmaktan çıktığını söylerken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Pyongyang'ın ABD'ye karşı "olağanüstü tehdit" oluşturduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın göreve geldikten hemen sonra Pentagon'a verdiği talimatla hazırlanan "Füze Savunma İncelemesi" adı verilen raporda, Kuzey Kore'nin hala nükleer bir tehdit olduğu belirtildi.

Trump'ın Pentagon'da katıldığı bir programla kamuoyuna açıklanan raporda, "Kuzey Kore ile barış için yeni bir yol bulunmasına rağmen Pyongyang, ABD'ye olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Birleşik Devletler tetikte kalmalı." değerlendirmesi yer aldı.

Trump dün Pentagon'da yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'den söz etmeden, "Hedefimiz basit: ABD'yi hedef alan tüm füzeleri tespit ederek etkisiz hale getirmek, her yerde, her zaman." ifadesini kullanmıştı.

Raporun Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol'un Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek üzere dün Washington'a gittiğine yönelik haberlerin ABD medyasında yer bulmasının ardından yayımlanması dikkati çekti.

Kuzey Koreli temsilcinin ziyareti ile ilgili Trump yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Washington Post'da yer alan haberde, Kim Yong-chol ile yapılacak görüşmenin akabinde, Trump'ın, Kuzey Kore lideri ile olası ikinci bir zirveyi duyurabileceği belirtilmişti.

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

ABD Başkanı Trump, 13 Haziran'da Twitter'dan paylaştığı mesajında Kuzey Kore'nin artık nükleer bir tehdit oluşturmadığını söylemişti.

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