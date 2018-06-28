Pentagon ilk fotoğrafları yayınladı... Menbiç’te çifte devriye

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPentagon ilk fotoğrafları yayınladı... Menbiç’te çifte devriye
GeriDünya Pentagon ilk fotoğrafları yayınladı... Menbiç’te çifte devriye
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
28.06.2018 - 00:27, Son Güncelleme:

Pentagon ilk fotoğrafları yayınladı... Menbiç’te çifte devriye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pentagon ilk fotoğrafları yayınladı... Menbiç’te çifte devriye

Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin Menbiç kentinde ayrı askeri birimler halinde devriye görevlerini başlatmalarının ardından Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) ilk kez bölgede devriyedeki Amerikalı askerlerin fotoğraflarını geçti. Fotoğraflarda ABD askerlerinin Türk birlikleri izlediği de görülüyor.

DEVRİYE fotoğrafları savunma konularında haber yapan Amerikan “Defense Post” sitesinde yer aldı. Bu fotoğraflarda Amerikan askerlerinin uzaktan Türk zırhlı araçlarını izledikleri de görülüyor. ABD ve Türk güçleri ortak devriye görevi yürütmüyor. İki ülkenin birlikleri ABD öncülüğündeki koalisyonun tanımladığı bir sınır hattının ikiye ayırdığı bölgede koordinasyon halinde paralel devriye görevleri icra ediyor.         

Pentagon ilk fotoğrafları yayınladı... Menbiç’te çifte devriye

MCGURK KONUŞTU
Terör örgütü PYD’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) denetimindeki Menbiç’te bu gelişmeler olurken, ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de önemli mesajlar verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, McGurk, Fas’ta gerçekleştirilen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Siyasi Direktörleri Toplantısı’nda Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pentagon ilk fotoğrafları yayınladı... Menbiç’te çifte devriye

BEŞİNCİ DEVRİYE
McGurk, şu ifadeleri kullandı: “NATO müttefikimiz ve (DEAŞ Karşıtı) Koalisyon ortağımız Türkiye ile birlikte bölgede ve özellikle Münbiç (Menbiç) civarında gerilimi düşürmek için yaptığımız işi takdir ediyorum. Türkiye ile (Menbiç’te) bir yol haritası çizdik. Onlarla müzakerelerimiz verimli ve üretken oldu. Bunun sürmesini bekliyoruz, bu işbirliği için minnettarız.” Genelkurmay Başkanlığı’nca Twitter hesabından önceki gün yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Menbiç arasında kalan hatta, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği belirtilmişti. 

Pentagon ilk fotoğrafları yayınladı... Menbiç’te çifte devriye

BİLGİ NOTU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran’da Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. İlk devriye faaliyeti 18 Haziran’da Cerablus ile Menbiç sınır hattındaki Sacur Çayı civarında yapılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Annelerin günlük koşuşturma içinde çocuklarına sormayı unuttuğu 5 önemli soru

Trump'tan Putin açıklamsı: Görüşebiliriz

ABD’li Dışişleri yetkilisi: F-35 alımı etkilenebilir

R

Kusursuz bir konut yatırımı için 5 önemli kriter!