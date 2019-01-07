Pence ve Kushner’e müzakere görevi
ABD’de hükümetin kısmen kapanmasına yol açan kriz sürüyor. Trump, Demokratlarla müzakere için Başkan Yardımcısı Pence ile damadı Kushner’i görevlendirdi. Ayrıca Trump’ın sınıra duvar için “olağanüstü hal” yetkilerini kullanabileceği belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede hükümetin kısmen kapanışında 17’nci güne girilirken uzlaşmaya yanaşmıyor. Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvarın bütçesini müzakere için Başkan Yardımcısı Mike Pence’e görev veren Trump’ın ‘olağanüstü hâl’ yetkilerini kullanmayı düşündüğü ifade ediliyor.
Mike Pence ve Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in dâhil olduğu heyet ile Demokrat Partili üst düzey isimler arasında yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.
OLAĞANÜSTÜ YETKİ
Amerikan CNN’e konuşan Beyaz Saray’dan üst düzey bir kaynak, Demokrat Partili senatörlerle duvar bütçesi konusunda anlaşmazlığın sürmesi halinde Trump’ın başkanlık yetkilerini kullanıp ‘olağanüstü hal’ ilan ederek Meksika sınırına yapılacak duvar için bütçe bulma niyetinde olduğunu söyledi.
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