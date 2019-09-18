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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.09.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

'Patriot teklifine açığız fakat bu S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor'

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'Patriot teklifine açığız fakat bu S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor'

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir Patriot teklifine açık olduklarını kaydederek, "Fakat ABD bunu, 'biz Türkiye'ye Patriot verelim onlar da S-400'lerden vazgeçsin' şeklinde görmesin. Bizim için bu, sıfır toplamlı bir oyun değil." dedi.

Türk Miras Vakfı (THO) ve Amerika Uluslararası İlişkiler Konseyi (WACA) ortaklığında Washington'da gerçekleştirilen "Türkiye'nin Bölgesel Savunma, Enerji ve Ekonomi Perspektifi" başlıklı panele Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin güvenlik politikalarında hava savunma sistemi açığının önemli bir mesele olarak aslında uzunca bir süredir tartışıldığını kaydeden Aybet, Türkiye'nin Rusya'dan önce başta ABD olmak üzere başka ülkelerle de görüşmeler yürüttüğünü hatırlattı.

Türkiye'nin kendi ulusal hava savunma sistemini inşa etme yaklaşımını sürdürdüğünü belirten Aybet, bu bakımdan teknoloji transferi konusuna önem verdiklerini ve ilgili ülkelerle bu konuları konuştuklarını söyledi.

"BİZİM İÇİN BU, SIFIR TOPLAMLI BİR OYUN DEĞİL"

Aybet, şöyle konuştu:

"Türkiye S-400'leri seçti çünkü belli bir zaman dilimi içinde gereklilikleri karşılayan bir teklifti. Kaldı ki, bu alım hiçbir şekilde NATO'nun güvenlik unsurlarını tehdit etmemektedir. S-400'lerin de ötesinde farklı alternatifler gündeme gelirse bunlara bakıyor olacağız. Patriot'lar bunlardan biridir. Fakat ABD bunu, 'biz Türkiye'ye Patriot verelim onlar da S-400'lerden vazgeçsin' şeklinde görmesin. Bizim için bu, sıfır toplamlı bir oyun değil. Dolayısıyla Türkiye açısından evet biz Patriot'larla ilgili bir teklife açığız fakat bu hiçbir şekilde S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor."

Türk-Amerikan ilişkilerinde PKK/YPG sorunu ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konularının halen üzerine gidilmesi gereken iki alan olduğunu kaydeden Aybet, Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge konusunda bekleyecek sabrının kalmadığını söyledi.

3 YILDA ENERJİ ALTYAPISINA CİDDİ YATIRIM

Bakan Yardımcısı Bayraktar ise Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına önemli hamleler yaptığına işaret ederek, "Son 3 yılda özellikle enerji altyapısı anlamında ciddi yatırımlar yaptık." dedi.

Türkiye'nin enerjide daha öngörülebilir bir düzleme geçmeye kararlı olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin ABD'nin İran yaptırımlarına uymasının ardından enerji kaynaklarını çeşitlendirme noktasında bazı adımlar attığını ve bu kapsamda bölgedeki diğer ülkelerle temaslarda bulunduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasından doğacak bir dalgalanmanın herkesi etkileyeceğini vurgulayan Bayraktar, uluslararası petrol piyasasındaki belirsizliklerin ise daha önemli olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN DURUŞU BİRAZ DAHA TAKDİR EDİLMELİ"

Kireçci ise Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada önemli bir istikrar adası olarak önemli bir yer tuttuğunu kaydederek, "Batılı müttefiklerimizin Türkiye'nin bu istikrarlı duruşunu biraz daha takdir etmesini beklerdik." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin işleyen bir demokrasiye, açık piyasa ekonomisine ve dinamik bir toplum yapısına sahip olduğunu anlatan Kireçci, Türkiye'nin içinde olmadığı bir bölgesel güvenlik denkleminin kurulamayacağını vurguladı.

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