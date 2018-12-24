‘Patates’ değil bir asteroid
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya’ya yakın geçiş yapan Holiday asteroidini görüntüledi.
Üç ayrı tür teleskop ve radarla ‘yakalanan’ Holiday asteroidinin fotoğrafları NASA’nın sitesinde yayınlandı. 15-19 Aralık tarihli fotoğraflarda, 1.6 kilometre çapındaki ‘patates’e benzeyen Holiday net olarak seçilebiliyor. Holiday asteroidi, astronomik olarak ‘yakın’ olarak kabul edilen, 2.9 milyon kilometre mesafeden geçti.
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