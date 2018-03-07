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    Parçalanmış cesetler... 'Bücür'ün yakalanması da kan gölünü kurutamadı

    AA ve hurriyet.com.tr
    07.03.2018 - 22:13 | Son Güncelleme:

    Meksika'nın Jalisco eyaletinde terk edilmiş bir kamyonette parçalanmış 8 ceset bulunduğu bildirildi.

    Bir eyalet yetkilisi, Guadalajara kentinde kamyonette bulunan parçalanmış cesetlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

    Yerel medyada yer alan haberlerde, araçtaki cesetlerin yanına el yazısıyla yapılmış bir işaret bırakıldığı, bu tür işaretlerin genellikle uyuşturucu çeteleri tarafından tehdit mesajı için kullanıldığı ifade edildi.

    Jalisco'da, Meksika'nın en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen "Jalisco Yeni Nesil" isimli kartelin hakim olduğu biliniyor. Meksika'daki yasadışı uyuşturucu ticaretinin hakimiyetini uzun yıllar boyunca başında olduğu Sinaola karteliyle yürüten Joaquin Guzman Lorea ya da bilinen lakabıyla El Chapo'nun (bücür) yakalanıp ABD'ye iade edilmesiyle beraber Meksika yeni bir karteller savaşı dalgasının ortasında kaldı.

    Parçalanmış cesetler... Bücürün yakalanması da kan gölünü kurutamadı
    Meksika'nın en büyük uyuşturucu barano 'El Chapo'nun 2016'da yakalanıp ABD'ye iadesi sonrasında dönemin başkanı Obama, Meksika lideri Nieto'yu arayarak tebrik etmişti

    Sinaloa kartelinden boşalan koltuğa oturmak isteyen yeni nesil uyuşturucu çeteleri hakimiyetlerini hissettirmek için IŞİD'i aratmayan katliamlara da imza atıyorlar. Kafası kesilen, derisi yüzülen ya da parçalanan cesetler Meksika'nın karanlık yüzünde artık olağan haberler olarak duruyor.

    'Jalisco Yeni nesil' kartelinin 2015 yılında emniyet güçleriyle girdiği çatışmada 40'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti. 

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    Etiketler: Meksika , uyuşturucu , el chapo
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