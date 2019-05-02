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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.05.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliği açıldı

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Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliği açıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni ile Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, büyükelçiliğin açılışında Türkiye ve Paraguay ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni'nin büyükelçiliğin açılması konusunda eylül ayında söz verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, mevkidaşına bu sözünü tuttuğu için teşekkürlerini iletti.

Asuncion'da geçen yıl Türk büyükelçiliğini açtıklarını ve faaliyete geçtiğini anımsatan Çavuşoğlu, Asuncion'a 2 sene önce yapılan ziyaretten bu yana ilişkileri geliştirmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı Abdo, göreve geldiğinden bu yana bu çabalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Cumhurbaşkanımızın aralık ayında Paraguay'ı ziyaret etmesi bu kararlılığımızın bir göstergesi." dedi.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde Türkiye'nin biri başkonsolosluk olmak üzere 17 temsilciliğinin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliğine, bakanlık ve devletimizin tüm kurumları olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Tıpkı Latin Amerika bölgesindeki ülkelerin Ankara'daki büyükelçilerine olduğu gibi kapılarımız her zaman sizlere sonuna kadar açık olacaktır. Bu anlamda büyükelçilerimize de anlamlı görevler düşmektedir. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde biri başkonsolosluk olmak üzere 17 temsilciliğimiz var. Önümüzdeki süreçte bu sayıyı artırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Aynı şekilde o bölgedeki ülkelerinde Ankara'daki büyükelçilik sayısının arttığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte Latin Amerika ve Karayipler açılımını artık ortaklık politikasına dönüştürmek için gerekli adımları birlikte atacağız."

Önümüzdeki süreçte de Paraguay Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Maria Abdo Benitez'i Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir onur duyacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, en kısa zamanda Paraguay'ın başkenti Asuncion'da mevkidaşını ziyaret ederek her düzeyde ilişkileri karşılıklı ziyaretler geliştirileceğini bildirdi.

CASTİGLİONİ'NİN AÇIKLAMALARI

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, iki ülke ilişkilerinin büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda geçen yıl eylülde bir araya geldiklerini anımsatan Castiglioni, iki ülke cumhurbaşkanlarının yönlendirmesiyle iki ülkenin başkentlerinde büyükelçiliklerin açılmasına karar verildiğini aktardı.

Bu açılışları büyük aciliyetle gerçekleştirdiklerini kaydeden Castiglioni, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü iki ülke arasındaki ilişkilerin çok büyük potansiyeller teşkil ettiğini düşünüyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 65 yıldır başarılı şekilde devam ediyor. Bugün, Paraguay Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri açısından çok önemli bir gün. Bugün burada dost Dışişleri Bakanı Mevlüt Bey'e sözümüzü rekor bir zamanda yerine getirdiğimizi dile getirmek istiyorum. Uzun yıllardır devam eden harika ve başarılı ilişkiler artık daha yakın çalışmalarla daha ileriye gidecek ve iki ülkenin de menfaatine olacak. Bugünden itibaren burası Türkiye'deki Paraguaylıların evi. Türk halkı da Sayın Dışişleri Bakanı da her zaman bu eve hoş gelecekler. Aynı zamanda burada görev yapan başka ülkelerin temsilcileri, büyükelçiler, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri de her zaman buraya gelirler ve güzel şekilde ağırlanırlar. Bugünden itibaren Türkiye ve Paraguay her zaman daha yakın olacaklar."

Çavuşoğlu'nun 2 yıl önce Asuncion'a yaptığı ziyareti dile getiren Castiglioni de mevkidaşını en kısa zamanda yeniden Asuncion'a davet etti.

Castiglioni, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına selamlarını da iletti.

İkili daha sonra üzerinde "Paraguay Büyükelçiliği" yazan tabelanın üstündeki Paraguay bayrağını kaldırarak tabelanın önünde fotoğraf çektirdi.

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