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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.06.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Pakistan'da iki ayda 90 orman yangını

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Pakistan'da iki ayda 90 orman yangını

Pakistan'da son iki ayda çıkan 90 orman yangınında 100 binin üzerinde ağaç yandı.

Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinde yürütülen Bir Milyar Ağaç Proje Direktörü Muhammed Temasip'in Geo News haber sitesine yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki eyalette son iki ayda 90 orman yangını çıktı.     

Çıkan yangınlarda, çoğunluğu eyalet hükümeti tarafından yürütülen proje kapsamında dikilen 100 binin üzerinde ağacın yandığını söyleyen Temasip, yangınlarla ilgili soruşturmaların tamamlanmadığını söyledi.     

Proje kapsamında 2014'ten bu yana ağaç dikildiğine dikkati çeken Temasip, geçen yıl da benzeri yangınların çıktığını ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.     

2017'de tamamlanan projenin ardından çıkan yangınlarda proje kapsamında dikilen ağaçların önemli bir kısmının yitirildiğini söyleyen Temasip, kontrol sağlanmazsa daha fazla ağacın yitirileceğini ifade etti.     

Temasip ayrıca eyaletin Svat, Mardan ve Svabi bölgelerindeki yangınların çalıları yakan kişilerce başlatıldığını sözlerine ekledi.      

BİR MİLYAR AĞAÇ PROJESİ     

Hayber Pahtunhva eyalet hükümeti tarafından 2014 yılında başlatılan proje, 28 noktada 350 bin hektarlık alanda ormanların iyileştirilmesi ve yeni ormanlık alanları oluşturulması amacıyla başlatılmıştı.     

Küresel ısınmayla mücadele, doğal hayatı koruma ve ekosistemi iyileştirme amacıyla dönemin eyalet hükümetini yöneten Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından başlatılan proje, 2017 yılında tamamlanmıştı.     

PTI'nın 2018'de ülke genelinde iktidara gelmesiyle Başbakan İmran Han, projenin "10 Milyar Ağaç Projesi" ve "Pakistan için ağaç dik" adıyla ülke geneline yayılması talimatını verdi. Eylülde başlayan ve 5 yıl sürmesi planlanan projenin açılışında 1,5 milyon ağaç dikildi.       

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