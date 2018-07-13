Pakistan’da çifte saldırı: 132 ölü
25 Temmuz seçimlerine doğru geri sayım yapan Pakistan dün kanlı bir güne tanık oldu.
Gıyabında yolsuzluktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Navaz Şerif’in Londra’dan ülkeye dönüşüne saatler kala iki mitingte patlama oldu. Aralarında bir milletvekili adayının da olduğu 132 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın Belucistan Avami Partisi (BAP) milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani’yi hedef aldığı iddia edildi. DEAŞ’ın üstlendiği saldırıda, Raisani’nin de aralarında bulunduğu 128 kişi öldü, en az 150 kişi yaralandı. Diğer saldırı ise eski bakan ve İslam Ulemaları Camiası Partisi’nin (JUI-F) önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani’nin ülkenin kuzeyindeki Bannu kentinde yaptığı mitingin sonunda düzenlendi. Sabah saatlerinde yaşanan saldırıda Durrani’nin konvoyundaki 4 kişi ölürken, 32 kişi de yaralandı. Durrani saldırıdan yara almadan kurtuldu.
ŞERİF TUTUKLANDI
Pakistan eski Başbakanı Navaz Şerif ve kızı Meryem Şerif ise dün ülkeye dönüşlerinde Lahore Havalimanı’nda tutuklandı. İkili, ailenin Londra’da satın aldığı dört konutun alımına bağlı yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandılar.
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