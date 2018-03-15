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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerPakistan'da cemaat toplantısına canlı bomba saldırısı: 8 ölü
Dünya Pakistan'da cemaat toplantısına canlı bomba saldırısı: 8 ölü
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Dünya
AA
15.03.2018 - 01:05, Son Güncelleme:

Pakistan'da cemaat toplantısına canlı bomba saldırısı: 8 ölü

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Pakistan'da cemaat toplantısına canlı bomba saldırısı: 8 ölü

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da, dini bir cemaatin toplantısında güvenliği sağlamak için caddede oluşturulan polis güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 5'i polis en az 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Pakistan'da yayın yapan Dawn News internet sitesinin eyalet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Lahor'un çevre mahallelerinden Raiwind'de Tebliğ Cemaatinin toplantısı için kurulan polis güvenlik noktasına motorsikletli bir kişi tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Pencap Sağlık Bakanı Salman Refik, saldırıda 5'i polis en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Polis yetkilileri, bomba imha ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığını, saldırganın ve olası iş birlikçilerinin kimliğine dair soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınarken, yaralılara eldeki tüm olanaklarla en iyi bakım hizmetinin sağlanması için görevlilere talimat verdiğini kaydetti.
Emniyet Müdürü Arif Navaz Han da saldırı sonrasında polis kuvvetlerinin alarm durumuna geçirildiğini ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.
Yetkililer, saldırganın polis noktasını geçip kalabalığın içine girmiş olması halinde can kaybının çok daha fazla olabileceğine dikkati çekti. Saldırıyı henüz üstlenen ise olmadı.

Lahor'da geçen yıl temmuz ayında Lahor-Kasur Otoyolu'ndaki bir bina yakınında polis noktasını hedef alan motorsikletli intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlenmişti.

Öte yandan, yine geçen yıl şubat ayında bir grup kimyagerin başkent Lahor'da Pencap Eyalet Meclisi önündeki protesto gösterisi sırasında bölgeyi çembere alan polisleri hedef alan bir başka saldırı meydana gelmiş, saldırıda aralarında üst düzey 2 polis şefinin de olduğu 6 polis hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Pakistan Talibanı'ndan ayrılan Cemaat'ül Ahrar adlı grup üstlenmişti.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı da terör saldırısını kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Pakistan’ın Pencab Eyaletinin başkenti Lahor’da meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda Pakistanlının hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Söz konusu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan Hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.

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