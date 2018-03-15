Pakistan'da cemaat toplantısına canlı bomba saldırısı: 8 ölü
Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da, dini bir cemaatin toplantısında güvenliği sağlamak için caddede oluşturulan polis güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 5'i polis en az 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Pakistan'da yayın yapan Dawn News internet sitesinin eyalet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Lahor'un çevre mahallelerinden Raiwind'de Tebliğ Cemaatinin toplantısı için kurulan polis güvenlik noktasına motorsikletli bir kişi tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Pencap Sağlık Bakanı Salman Refik, saldırıda 5'i polis en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Polis yetkilileri, bomba imha ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığını, saldırganın ve olası iş birlikçilerinin kimliğine dair soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınarken, yaralılara eldeki tüm olanaklarla en iyi bakım hizmetinin sağlanması için görevlilere talimat verdiğini kaydetti.
Emniyet Müdürü Arif Navaz Han da saldırı sonrasında polis kuvvetlerinin alarm durumuna geçirildiğini ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.
Yetkililer, saldırganın polis noktasını geçip kalabalığın içine girmiş olması halinde can kaybının çok daha fazla olabileceğine dikkati çekti. Saldırıyı henüz üstlenen ise olmadı.
Lahor'da geçen yıl temmuz ayında Lahor-Kasur Otoyolu'ndaki bir bina yakınında polis noktasını hedef alan motorsikletli intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlenmişti.
Öte yandan, yine geçen yıl şubat ayında bir grup kimyagerin başkent Lahor'da Pencap Eyalet Meclisi önündeki protesto gösterisi sırasında bölgeyi çembere alan polisleri hedef alan bir başka saldırı meydana gelmiş, saldırıda aralarında üst düzey 2 polis şefinin de olduğu 6 polis hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Pakistan Talibanı'ndan ayrılan Cemaat'ül Ahrar adlı grup üstlenmişti.
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı da terör saldırısını kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Pakistan’ın Pencab Eyaletinin başkenti Lahor’da meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda Pakistanlının hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Söz konusu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan Hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.
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