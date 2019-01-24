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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.01.2019 - 23:04, Son Güncelleme:

Oslo'da çocuklara en çok "Muhammed" ismi konuldu

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Oslo'da çocuklara en çok "Muhammed" ismi konuldu

Norveç'in başkenti Oslo'da en popüler erkek bebek isimleri arasında Muhammed birinci sırada yer aldı

Norveç İstatistik Ofisi'nin (SSB) yayımladığı rapora göre, 2018'de doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildi.

Raporda, Muhammed isminin 10 yıldır ilk sırayı koruduğu, bu ismi Lucas, Filip ve Oliver'in takip ettiği belirtildi.

SSB Sözcüsü Jorgen Ouren, bu sonuçların Oslo'ya özgü olduğunu, ülke genelini yansıtmadığını bildirdi.

Oslo nüfusunun yüzde 8,7'sini Pakistanlı, Somalili, Iraklı ve Faslıların oluşturduğuna işaret eden Ouren, Müslüman nüfusun en çok Muhammed ismini tercih ettiğini kaydetti.

Muhammed, 2017'de İsveç'in Malmö kentinde en çok konulan isim olurken, aynı yıl İngiltere ve Galler'de de en fazla tercih edilen isimler listesinde 10'uncu sırada yer almıştı. 

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