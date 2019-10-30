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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.10.2019 - 21:45, Son Güncelleme:

Ortalığı karıştıracak bomba iddia... Büyük şüphe

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Ortalığı karıştıracak bomba iddia... Büyük şüphe

ABD'de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hapisanedeki hücresinde intihar eden ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein'ın öldürülmüş olabileceği iddia edildi.

Epstein'in kardeşi tarafından ölümünü araştırmak üzere özel görevlendirilen New York Adli Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Baden, Epstein'ın vücudunda intihar ile çelişen ve cinayete dair işaretler olduğunu söyledi.

Fox TV'de bir programa katılan Baden, "Delillerin intihardan daha çok cinayete işaret ettiğini düşünüyorum. Çünkü (alt çene ve gırtlak arasında bulunan) hyoid kemiğinde, özellikle tiroid kıkırdağında intihar için olağandışı sayılan ve boğulmaya işaret eden 3 kırık var." diye konuştu.

Baden, "Bu üç kırık, kendini asarak gerçekleştirilen intiharlarda çok sıra dışı bir şey ve daha çok boğulmanın yol açtığı ölümlerde görülüyor." ifadesini kullandı.

"BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM"

Michael Baden, o gece intihar riskine karşı Epstein'ı her yarım saatte kontrol etmesi gereken iki gardiyanın uyuyakalması ve güvenlik kameralarının da arızalanmasının cinayet şüphesini güçlendirdiğini dile getirdi. "50 yıl boyunca New York eyaletindeki cezaevlerinde meydana gelen tüm ölümleri araştırdım. İki gardiyanın aynı anda uyuyakaldığı ve kameraların da çalışmadığını hiç görmedim." ifadesini kullanan Baden, Epstein'ın ölümü konusunda bağımsız incelemesinin hala tamamlanmadığını da sözlerine ekledi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunmuştu. Yetkililer, Epstein'ın ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisini paylaşmıştı.
Ölümünden birkaç hafta önce de Epstein, hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti. 66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.

ÇALIŞMA BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Florida'da, 2007'de yine benzer suçlamalar yöneltilen Epstein, hakkındaki suçlamaları kabul ederek, savcılıkla iş birliğine gitmiş, hakkındaki federal suçlamalar düşürülmüş ve "fuhşa teşvik" suçlamalarından yargılanmıştı.

Epstein ile anlaşma yapan dönemin Miami Başsavcısı Alex Acosta ise milyardere yönelik aynı suçlamaların tekrar gündeme gelmesinin ve eleştirilerin ardından Trump'ın kabinesindeki Çalışma Bakanlığı görevinden temmuzda istifa etmişti. Yatırım fonu yöneticisi milyarder Epstein'ın, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

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