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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
07.05.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme!

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Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme!

Lübnan’da dün düzenlenen seçimlerde ABD ve İsrail'in uluslararası platformda terörist örgüt olarak tanımladığı Hizbullah ve müttefiklerinin oluşturduğu Direniş’e Vefa ittifakı zafer kazandı. Lübnan İçişleri Bakanlığı, 9 yıl aradan sonra gerçekleştirilen genel seçimlere katılım oranını yüzde 49,2 olarak açıkladı.

Hizbullah'a yakın El Meyadin televizyonunun haberine göre, Lübnan'da dün düzenlenen seçimleri müttefikleri büyük bir zafer kazanırken, Başbakan Saad Hariri’nin liderlik ettiği el-Mustakbel partisi ağır bir yenilgi aldı.

İlk sonuçların ardından Direniş’e vefa ve Emel taraftarlarının uzun araç konvoyları oluşturarak zafer kutlamaları yaptığı bildirildi.

128 milletvekilinin belirlenmesi için 15 seçim bölgesinde kurulan merkezlerde yerel saatle 07.00'de başlayan ve 19:00'da sona eren seçimlerin ardından basın toplantısı düzenleyen Lübnan İçişleri Bakanı Nihad el-Meşnuk katılım oranının yüzde 49,2 olduğunu söyledi.

Ortadoğunun dengelerini değiştirecek gelişme

Hizbullah Genel Sekreter vekili Naim Kasım

Hizbullah Genel Sekreter vekili Naim Kasım seçimden önce "Bu seçimler nispi temsil yasası sayesinde, Lübnanlılar için önemli bir şans. Bu sayede her grup hakkını alacak ve parlamentoda temsil edilebilecek. Hizbullah, iyileştirlmesi gerektiğini düşünse de bu seçim sisteminden dolayı heyecanlı" demişti. .

Oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte ülkedeki bazı siyasi partilerin parlamentodaki yerlerini koruduğu netleşmeye başladı.

Beyrut'un ikinci seçim bölgesinde Başbakan Saad el-Hariri'nin listesinin sandalyelerin çoğunu kazandığı, Cebel-i Lübnan'da ise Dürzi lider Velid Canbolat'ın listesinin önde olduğu belirtildi.

İlk sonuçlara göre, Hariri'nin halası Behiyye Hariri Cizin-Sayda seçim bölgesinden milletvekili seçilirken, Marada Hareketi Başkanı Süleyman Feranciye'nin oğlu Toni Feranciye de Zağarta seçim bölgesinden milletvekili seçildi.

 

 

 

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