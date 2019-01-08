Orta Afrika’da darbe girişimi
Afrika ülkesi Gabon’da dün sabaha karşı beş asker başkentteki radyo binasına girip Fas’ta tedavi gören Cumhurbaşkanı Ali Bongo’yu devirdiklerini ilan eden bir bildiri okudu. Bildiriden hemen sonra hükümet güçleri binayı sarıp darbeci askerleri yakaladı. Afrika Birliği ve ülkenin eski sömürgecisi Fransa darbe girişimini kınadı.
Orta Afrika ülkesi Gabon, dün sabaha karşı bir askeri darbe girişimine sahne oldu. Yerel saatle 04.30 sıralarında bir grup düşük rütbeli subay başkent Libreville’deki Ulusal Radyo’yu işgal ederek bildiri okudu. Üzerlerinde Gabon Cumhuriyet Muhafızları üniforması bulunan yeşil bereli, ikisi silahlı, biri bildiriyi okuyan üç askerin olduğu bir fotoğraf internette yayınlandı. Kendilerini “Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Cephesi” olarak tanımlayan darbeci askerler, “Ulusal Restorasyon Konseyi” adında bir oluşum kurduklarını söyleyip, tedavi için Fas’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun (59) sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini iddia etti. Darbeciler; muhalif gruplar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ulusal meclise gitmesini istedi.
Cuntanın mesajından hemen sonra ise radyonun sinyali kesildi, hükümete bağlı askerler darbe girişimini bastırmak için radyo binasına hareket etti. Bu arada darbecilerin çağrısına uyan ve radyo binası çevresinde toplanan 300 civarında kişiyi hükümet birlikleri dağıttı. Hükümet sözcüsü Guy-Bertrand Mapangou AFP’ye yaptığı açıklamada darbe girişiminin bastırıldığını, radyo istasyonuna giren 5 darbeci askerden 4’ünün gözaltına alındığını söyledi. Dün akşam saatlerinde kaçan beşinci asker de yakalandı.
TÜRKİYE’DEN KINAMA
Gabon’u 1885’ten 1960’a kadar yöneten Fransa, darbe girişimini kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll, bu ülkedeki 8 bin 900 Fransa vatandaşından başkent Libreville’deki açık alanlardan uzak durmalarını istedi. Afrika Birliği’nin yanı sıra Ankara da darbe girişimine tepki gösterdi. Dışişleri açıklamasında, “Türkiye seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır” ifadesi yer aldı. Türkiye’nin Gabon Büyükelçiliği ise personeline dün öğleye kadar sokağa çıkmama çağrısında bulundu.
BONGO’NUN YENİ YIL MESAJI
Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Suudi Arabistan’da düzenlenen “Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı”na katılmak için Riyad’a gittiği geçen 24 Ekim’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat sonrası felç geçirdiği ve suni komaya sokulduğu iddiaları ortaya atılan Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed’in davetini kabul ederek, rehabilitasyon ve iyileşme süreci için 29 Kasım’da Fas’ın başkenti Rabat’a gitmişti. Taburcu olduğu 6 Aralık 2018’den bu yana Rabat’ta bulunan Bongo, yeni yıl mesajını oradan yayımlamıştı. Videoda sağ elini oynatmadığı görülen Bongo, yeni yıl dileklerini paylaşmakla yetinmiş, “Gördüğünüz gibi daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum” ifadesini kullanmıştı.
PETROL ZENGİNİ ÜLKE
Petrol rezervi 2 milyar varil, nüfusu 2 milyon olan Gabon, Fransa’dan bağımsızlığını kazandıktan 7 yıl sonra 1967’de Bongo ailesi iktidara geçti. Ülkeyi otoriter yöntemlerle idare eden Omar Bongo, 1967’den öldüğü 2009’a kadar iktidarda kaldı. Fransız AFP’ye göre Omar Bongo, petrol gelirleri sayesinde dünyanın en zenginleri arasına girerken, yönetimi yolsuzluk ve insan hakları ihlalleriyle anıldı. Omar Bongo, Fransa ile de yakın ilişkiler kurdu. Onun ölümünün ardından oğlu Ali Bongo yönetimi devraldı.
80 ABD ASKERİ GABON’A GÖNDERİLMİŞ
Gabon hükümeti darbe girişimini bastırdığını açıklarken, Amerikan New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen cuma Gabon’a 80 Amerikan askerinin gönderilmesi talimatı verdiğini aktardı. Habere göre bu askerler, Gabon’a yakın Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 30 Aralık 2018’de yapılan seçimler sonrası muhtemel şiddet olaylarına karşı ABD vatandaşlarının gerektiğinde bu ülkeden tahliyesinde kullanılacaktı.
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