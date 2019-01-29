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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Orduya disiplin ve birlik talimatı

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Orduya disiplin ve birlik talimatı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, önceki gün bir askeri üssü ziyaret ederek askerlere birlik ve disiplin içinde olma talimatı verdi. Ulusal Meclis Başkanı Guaido da ordu ile temasta olduğunu söyledi.

VENEZUELA’da geçen çarşamba Washington yönetimi ile Meksika dışındaki Lima Grubu ülkelerinin muhaliflerin denetimindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanımaları sonrası gerilim devam ediyor. Geçen cumartesi CNN Türk’e verdiği röportajda, Guaido’nun durumunun yüksek yargının konusu olduğunu söyleyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hafta sonu orduya birlik ve disiplin talimatı verdi. Maduro, Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Burada askerlere hitap eden Maduro, orduyu bölmek için sürekli komplo kurulduğunu fakat güvenlik güçlerinin Venezuela’ya ve anayasasına giderek daha sadık hale geldiğini söyledi. Venezuela lideri, ülkesindeki “emperyalist darbe girişimi” karşısında askerlere birlik ve disiplin içinde olma talimatı verdi. Nicolas Maduro, “Hiç kimse kutsal gökyüzümüze dokunmasın diye tüm silah sistemlerini, askeri gücü, operasyon kabiliyetini, asker-sivil birliğini ve milis kuvvetleri hazır tutacağız” dedi.

GUAIDO: ASKER İLE TEMASTAYIM

Öte yandan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun, Nicolas Maduro’yu başkanlık koltuğundan indirebilmek için askeri kanatla görüşmeler yaptığı bildirildi. Guaido, Venezuela’daki son gelişmelere ilişkin Amerikan Washington Post gazetesine demeç verdi. Maduro’yu devirebilmek için orduda kendisine sempati duyan generaller ve sivil yetkililerle görüştüğünü açıklayan Guaido, “gayrimeşru” olarak tanımladığı Maduro’nun görevini bırakması gerektiğini söyledi. Juan Guaido, askerlerle yaptığı görüşmelerin kişisel güvenlik endişesi sebebiyle ihtiyat içinde devam ettiğini belirtti.

Orduya disiplin ve birlik talimatı

MUHALİFLER SOKAĞA ÇIKACAK

Guaido, başkent Caracas’taki taraftarlarını, yarın 12.00-14.00 saatlerinde sokağa davet ederek, bu eylemle askerlere “halkın yanında olmaları ve insani yardımın ülkeye girmesine izin vermeleri” çağrısında bulunacaklarını söyledi. Bazı Avrupa ülkelerinin Maduro’ya “erken seçim ilan etmesi için verdiği ültimatomu” hatırlatan Guaido, bunu desteklemek amacıyla gelecek cumartesi günü ikinci kez tüm ülkede sokak eylemleri yapacaklarını belirtti.

BM’YE MEKTUP YAZDI

Guiado ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben bir mektup yazdı. Mektubu Twitter’dan yayınlanan Guiado, yakın gelecekte uluslararası toplumu Venezuela’ya insani yardımda bulunması için davet edeceklerini vurguladı. Guiado, mektubun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi isimlere de iletildiğini belirtti.

ABD’DEN MADURO YÖNETİMİNE TEHDİT

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Twitter üzerinden, Venezuela’daki ABD’li diplomatlara veya Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya yapılacak şiddet eylemlerine sert bir şekilde cevap vereceklerini belirtti. Öte yandan Bolton ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya yaptırımlar açıkladı. Müeyyideler arasında, PDVSA’nın ABD’deki tüm varlıklarının dondurulması ve ABD vatandaşlarının bu şirketle iş yapmalarının yasaklanması yer alıyor. Bolton iktidarın barışçıl şekilde Guaido’ya geçmesi için Venezuela askerlerine de çağrıda bulundu. Bolton, “Maduro ve müttefkileri “artık Venezuela halkının varlıklarını yağmalayamaz” dedi.

‘TRUMP ASKERİ MÜDAHALEYİ TARTIŞTI’

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Trump ile birkaç hafta önce yaptığı özel bir konuşmada Trump’ın Venezuela’da askeri güç kullanma meselesini tartıştığını söyledi. ABD merkezli Axios haber sitesine konuşan Graham, Trump’ın “Venezuela’da askeri güç kullanılması hakkında ne düşünüyorsun” sorusuna “Bu konuda yavaş olmalıyız. Bu sorunlu bir olay olabilir” cevabını verdiğini aktardı.

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