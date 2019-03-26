Önce imza sonra ateş

ABD Başkanı Donald Trump, 1967’den bu yana işgal altında olan Suriye’ye ait Golan Tepeleri’nde İsrail’in ‘egemenliğini’ resmen tanıyan kararnameyi dün imzaladı. Trump’ın bu hamlesinden hemen önce bölge için bir başka önemli gerilim noktası olan Gazze Şeridi’nde tansiyon yükseldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump’ın Washington’daki buluşmasına saatler kala Gazze’den fırlatılan füzeler İsrail’in başkenti Tel Aviv’in 20 km kuzeyindeki Mişmeret bölgesinde bir eve isabet etti. Yerel saatle 05.25’te meydana gelen saldırıda altısı hafif, yedi kişi yaralandı.

NETANYAHU YARIDA KESTİ

Hamas’ın gerçekleştirdiği öne sürülen roket saldırısı üzerine, önceki gün dört günlük ziyaret için Washington’a giden Başbakan Netanyahu, Trump ile bir araya geldikten sonra derhal ülkesine dönme kararı aldı. İki lider görüşmenin ardından Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçti. Netanyahu, ordunun roket saldırısına karşılık vermeye başladığını duyurdu. İsrail’in tahammül göstermeyeceğini söyleyen Netanyahu, “Biz burada konuşurken, İsrail bu kötü niyetli saldırganlığa şiddetle karşılık veriyor. Kendimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. ABD Başkanı Trump ise saldırıyı kınayarak, “İsrail’in kendini koruma hakkı var” ifadesini kullandı.

GAZZE’YE BOMBA YAĞDI

İsrail uçaklarının, Gazze’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bir hedefi vurduğu aktarıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Hamas bağlantılı bir sigorta şirketine ev sahipliği yapan üç katlı bir binanın imha edildiği belirtildi. Binanın Hamas’ın istihbarat servisleri tarafından kullanılan gizli bir karargâh olduğu iddia edildi. Yerel kaynaklar, İsrail jetlerinin Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin ofisini de vurduğunu duyurdu. Haniye’nin ofisinde bulunmadığı bildirildi.

HAMAS: ATEŞKESE VARILDI

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir Hamas yetkilisi, “Gazze Şeridi’nden düşmana roket fırlatılması, Hamas dâhil direniş hareketlerinden hiçbirinin çıkarına değildir” açıklaması yaptı. Yetkili, aynı mesajın İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yapan Mısır hükümetine de iletildiğini kaydetti. Hamas Şefi Haniye ise yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkının teslim olmayacağını belirterek, “Kırmızı çizgiyi aştıkları takdirde, direniş güçlerinin düşmana karşı koyacak güçte olduğunu” vurguladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Hamas, Mısır arabuluculuğunda dün yerel saatle 22.00’da yürürlüğe girmek üzere Gazze’de ateşkese varıldığını duyurdu.

Bölgede gerilim yeniden artarken, İsrail de 9 Nisan’da yapılacak genel seçimlere hazırlanıyor. Kamuoyu araştırmalarına göre iktidardaki merkez sağ Likud partisi bu seçimlerde güç kaybedebilir.

DÜNYA TEPKİLİ



ABD’nin Golan Tepeleri’ne ilişkin kararına tepki yağdı.



KARAR GAYRI MEŞRUDUR:



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail’in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Ortadoğu’daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter’dan “ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail’in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir” ifadelerini kullandı.

ARAPLARIN DÜŞMANI: Şam rejimi, kararın Washington yönetimini Arapların düşmanı haline getirdiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanlığı, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bariz saldırı olarak değerlendirdiği karara ilişkin “uluslararası topluma tokat” ifadesini kullandı. Filistin lideri Mahmud Abbas, “Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir” sözleriyle tepki gösterdi.

GERİLİMİ ARTIRIR: Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zahorova, “ABD yönetiminin aldığı karar, uluslararası hukukla bağdaşmadığı gibi bölgede gerilimi artırıcı etkisi olacaktır. Kınıyoruz” açıklaması yaptı. İngiltere Dışişleri, “Golan Tepeleri’ni, İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail’in 1981’deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

STATÜ BELLİDİR: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, “Golan Tepeleri’nin statüsü değişmedi ve BM’nin politikası Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında belirtiliyor” dedi. Avrupa Birliği (AB) Sözcülüğü ise “Golan Tepeleri dahil İsrail’in 1967’den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz” ifadesi yer aldı.