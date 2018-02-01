Onaya kaldı... Anlaştılar mı?

Erbil'deki bir programa katılan Dizayi, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin bir süre önce yaptığı görüşmenin ardından Erbil ile Bağdat heyetlerinin bir araya geldiğini aktaran Dizayi, ilişkilerin bu temelde devam ettiğini ve sorunların önemli ölçüde çözüldüğünü belirtti.

6 MADDEDE UZLAŞI

Merkezi yönetim ve IKBY heyetlerinin Erbil'de yaptıkları toplantılarda altı maddede uzlaşma sağlandığını açıklayan Dizayi şunları söyledi: "Bağdat ile Erbil heyetleri temel olarak 6 maddede uzlaşı sağladı. Heyetlerin imzaladığı mutabakat metni onay için Irak Başbakanı Sayın İbadi'nin nihai kararını bekliyor. Henüz bize ulaşan resmi bir cevap yok."

İbadi'nin metni imzalaması durumunda IKBY heyetinin Bağdat'a gitmeye hazır olduğunu kaydeden Dizayi, atacakları adımlar için Irak'ın yanıtını beklediklerini ifade etti.

Sözcü Dizayi, maddelerin içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.

MEMUR MAAŞLARI

Öte yandan Dizayi, memurların maaşlarının ödenmesi için Irak Merkez Bankası Erbil Şubesi'ne gönderilen 200 milyon dolardan haberleri olmadığını dile getirdi.

Irak meclisindeki Kürt milletvekili ve Maliye Komitesi üyesi Mesud Haydar, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat yönetimi, Kürdistan bölgesine Sağlık ve Eğitim bakanlıkları memurlarının maaşlarını ödemesi için 250 milyar Irak dinarı (yaklaşık 200 milyon dolar) gönderdi." demişti.

Son olarak sözcü Dizayi, Başbakan Barzani'nin bu ay içinde İngiltere Başbakanı Theresa May'ın davetlisi olarak bu ülkeyi ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

Bağdat ile Erbil yönetimleri arasındaki daha önce de birtakım nedenlerden dolayı var olan gerginlik, 25 Eylül 2017'de yapılan yasa dışı referandumla artmıştı.

İbadi yönetimi referandumdan 4 gün sonra IKBY hava sahasını kapatarak Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferlerini askıya almıştı. Ayrıca Kerkük’ün Irak ordu güçlerinin eline geçmesi nedeniyle IKBY’nin ihraç ettiği petrol miktarı düşmüştü.

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