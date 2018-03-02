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    Ömrünün yarısı bu dizide geçti

    Ali VARLI / BERLİN
    02.03.2018 - 14:04 | Son Güncelleme:

    40 yaşındaki Türkiye kökenli oyuncu Arzu Bazman, 17 yıldır ARD’de yayınlanan ‘In aller Freundschaft’ adlı hastane dizisinde hemşire Arzu Ritter’i canlandırıyor.

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    • Ömrünün yarısı bu dizide geçti
    • Ömrünün yarısı bu dizide geçti
    • Ömrünün yarısı bu dizide geçti
    • Ömrünün yarısı bu dizide geçti

    Berlin doğumlu Arzu Bazman, 23 yaşında girdiği ‘In aller Freundschaft’ adlı dizide neredeyse ömrünün yarısını geçirdi. ARD’de yayınlanan ‘In aller Freundschaft’ adlı dizide her hafta milyonlarca izleyicinin karşısına çıkan Bazman, oyunculuk kariyerinden önce de sağlık alanında meslek eğitimi yaptı. Üç yıl bu alanda çalışan Bazman, tesadüfen katıldığı bir yarışmada birinci olunca, oyunculuğu seçti.

    Alman televizyonlarında ‘Sabah Şekeri’ olarak uzun süre program sundu. Bu programdaki performansıyla büyük beğeni alan Bazman, daha sonra dizi ve filmlerde oynamaya başladı. 1999’da ilk kez kamera karşısına geçen Bazman, bugüne kadar 23 filmde rol aldı. Son olarak 2013’te Reha Erdem’in ‘İnsan Nedir Ki’ filminde rol alan Arzu Bazman, şimdiye kadar Alman televizyonlarında yayınlanan 12 farklı dizide seyirci karşısına çıktı.

     

    Etiketler: Arzu Bazman , In aller Freundschaft , avrupadan haberler , ARD , Arzu Ritter
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