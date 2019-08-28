Ölümden kaçış! Saniye saniye kaydedildi
İtalyadaki Stromboli Yanardağında patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre, ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken; amatör kameralara yansıyan görüntülerde, bot ile kaçan kişilerin yaşadığı panik saniye saniye kaydedildi.
İtalyanın güneyindeki adayla aynı isme sahip Stromboli Yanardağında patlamalar meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yanardağın patlamasıyla parçaların denize düştüğü ve insanların bot ile kaçtığı görüldü. İlk belirlemelere göre, ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken; yetkililer, insanları sahil bölgelerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.
DAHA ÖNCE DE PATLAMIŞTI
Stromboli Yanardağı, 3 Temmuzda da patlamıştı. Patlamalarla beraber düşen kaya parçaları sonucu 1 dağcı yaşamını yitirmişti.
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