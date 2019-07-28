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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
28.07.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmenden skandal teklif

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Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmenden skandal teklif

ABD'de 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan ve 20 yıl hapse mahkum edilen 28 yaşındaki evli öğretmen Brittany Zamora'nın, çocuğun babasını arayarak durumu polise ihbar etmemesi için yalvardığını gösteren ses kayıtları ortaya çıktı.

ABD'nin Arizona eyaletinde 28 yaşındaki evli öğretmen Brittany Zamora, 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Mart 2018'de tutuklanmış ve geçtiğimiz günlerde görülen davada 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

20 yıl hapisle cezalandırılan 28 yaşındaki öğretmenin 13 yaşındaki çocuğun babasına, adaletten kaçmak için yalvardığına dair bilgilere ve ses kayıtlarına ulaşıldı.

Söz konusu kayıtlarda "Konu hakkında konuşmak için görüşebilir miyiz? diyen Brittany Zamora'ya 13 yaşındaki çocuğun babası, "Tabi tabi görüşebiliriz. Böylece başka çocuklara da aynısını yapman için sana fırsat vermiş olurum" diyerek tepki gösteriyor.

Bir süre sonra eşi, Brittany Zamora'nın elinden telefonu alıyor ve 13 yaşındaki çocuğun babası 28 yaşındaki öğretmenin eşine, "Eşin canavar olmayı ve çocuk avlamayı seçti. Oğluma ruhen zarar verdi. 13 yaşındaki bir çocuğun öğretmeni tarafından cinsel istismara uygulamasını anlayabiliyor musun? Aklın alıyor mu?" diyerek yaşanan durumun ne denli sarsıcı olduğunu anlatıyor.

Brittany Zamora'nın eşi ise babanın sözlerine karşılık olarak iki defa, "Cinsel ilişki yaşadıklarını sanmıyorum." diyor.

Baba ise, "Kısa sürede gerçeği öğreneceksin" diyerek görüşmeyi sonlandırıyor.

Davayı inceleyen ekip, Brittany Zamora'nın geçtiğimiz yıl 1 Şubat ila 8 Mart tarihleri arasında üç çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu söylüyor.

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