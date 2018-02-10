Oğlumun bir penny kadar değeri yokmuş

CİNAYETİN işlendiği yerin yakınında Barking Belediye Binası önündeki basın açıklaması, Hasan Özcan’ın anne ve babası Emine- Abdullah Özcan tarafından yapıldı. Barking İşçi Partisi Milletvekili Margaret Hodge, Barking Belediyesi Sözcüsü Darren Rodwell, Toplum Güvenliği’nden Sorumlu Kabine Başkanı Laila Butt ve çok sayıda Türk vatandaşı da katılarak destek verdi. Protestocuların ellerindeki dövizlerde bölgede artan çete olaylarına ve bıçaklı saldırılara dikkati çekti.

Eylemde kurbanı Hasan Özcan’ın fotoğrafları taşındı. Özcan ailesinin yakınları basın açıklaması sırasında bazı polislerin kendi aralarında güldüklerini görünce öfkelerine hakim olamadı ve tepki gösterdi. Bu nedenle kısa süreli gerginlik yaşandı.

‘POLİS HELİKOPTER KALDIRIRDI’

Protestoculardan biri, ‘polis ırkçı’ diye bağırırken, bir başkası da “Öldürülen beyaz (İngiliz) olsaydı, katili yakalamak için polis helikopter kaldırırdı” diye bağırdı.

Hasan Özcan’ın babası Abdullah Özcan, konuşmasında, yaşananlara inanamadığını söyledi. Özcan hiçbir yetkilinin kendileriyle ilgilenmediğini, durumlarını sormadığını söyledi. Son 20 yıldır Barking’de yaşadıklarını ifade belirten Özcan, “Oğlum Barking’de doğdu, 20 yaşındaydı, üniversiteye gidiyordu, çok iyi bir çocuktu. Hepimiz kardeş gibi olmalıyız, siyah, beyaz, Asyalı, Türk. Kimsenin benim durumumda olmasını istemiyorum. Kimsenin çocuğuna zarar gelsin istemiyorum” dedi.



GEREKEN ÖNLEMLER ALINMIYOR

Hasan Özcan’ın annesi Emine Özcan da, bölgeden sorumlu belediyenin ve polisin bıçaklı saldırılara karşı gereken önlemleri almadığını, olayın üzerinden bir hafta geçmesine karşı oğlunun ölümü hakkındaki soruşturmada mesafe kaydedilmediğini dile getirdi ve şöyle dedi:

“Benim oğlum bunu hak etmemişti. Onun hedefleri, hayalleri vardı. Onun bu umutlarını bir bıçakla söndürmeye kimsenin hakkı yoktu. Bugün bir hafta oluyor, ben bu acıyı yaşayalı. Barking Belediye Başkanı, milletvekili, emniyet müdürü neredeler? Bir insan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Benim oğlumun hayatının bir penny kadar bile değeri yokmuş bunların yanında. Benim yüreğim yandı. Hiçbir annenin yüreği yanmasın. Bu sadece benim acım değil tüm toplumun acısı. Barking- Dagenham’de bir senede onlarca gencimiz gitti. Polis hiçbir şey yapmıyor, belediye hiçbir şey yapmıyor. Emniyet Müdürü hiçbir şey yapmıyor. Şu anda ayağa kalktılar, neden illa bir ‘kurban’ gerekirdi. Bedelini ise benim oğlum ödedi.

Hep beraber Allah’ın izni ile onu götürüp gömeceğim ama bunun peşini bırakmayacağız. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğumuz arkamızda olduğu sürece hiçbir zaman yılmayacağız. Herkesten bizimle birlikte olmasını istiyorum, bugün benim oğlum yarın başkasının çocuğu. Lütfen hiçbir anne ağlamasın, kimsenin yüreği yanmasın, çocuklarımız sokaklarda gezen çetelere kurban gitmesin. Bu sadece benim acım değil, bütün toplumun acısı.”

MİLLETVEKİLİNDEN BAŞSAĞLIĞI

Barking Milletvekili Hodge de, başta Hasan Özcan olmak üzere tüm cinayet kurbanlarına, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Hodge, “Düşüncelerimiz sizinle, kalplerimiz size açıktır” dedi.

POLİS: GÖRGÜ TANIĞI ARIYORUZ

Barking’de, 19 yaşında bir kişi iki ay önce aynı bölgede boynundan vurulmuş, 17 yaşında bir genç ise mart ayında defalarca bıçaklanmıştı. Bölge sakinleri, yetkililere yerleşim bölgesinin yeterince ışıklandırılmadığı, güvenlik kamera sayısının yeterli olmadığını mevcut olanlarının bazılarının ise bozuk olduğunu ayrıca gençlerin vakit geçirebileceği sosyal faaliyetlerin de yetersiz olduğu konusunda şikayetlerini iletti. Metropolitan Polisi açıklamasında, cinayetle ilgili herhangi bir tutuklama olmadığını ve görgü tanığı aradığını belirtmişti.

UETD: GEÇEN YIL 13 BİN SALDIRI OLDU

UETD İngiltere Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada da, Londra’da geçen yıl yaklaşık 13 bin saldırının gerçekleştiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise “Artık yeter. Bunun son ermesi gerekiyor. Hükümet harekete geçmeli. Yasalar, sertleştirilmeli ve insanların ceplerinde bıçakla dolaşmalarına karşı caydırıcı hale getirilmeli” ifadelerine yer verildi.