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    Ödünç kayak takımıyla şampiyon oldu

    AA
    17.02.2018 - 17:56 | Son Güncelleme:

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Çek sporcu Ester Ledecka’nın kayak takımını ABD'li bir sporcudan ödünç aldığı ortaya çıktı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Ödünç kayak takımıyla şampiyon oldu
    • Ödünç kayak takımıyla şampiyon oldu
    • Ödünç kayak takımıyla şampiyon oldu
    • Ödünç kayak takımıyla şampiyon oldu

    Güney Kore’nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların sekizinci gününde, 1.21.11’lik zamanlamasıyla Alp disiplini kadınlar Super-G yarışında podyumun zirvesine çıkan 22 yaşındaki Ester Ledecka, başarısının detaylarıyla gündeme oturdu. Snowboard sporcusu olmasına karşın Super-G yarışında mücadele eden ve kayak takımını dev slalomda altın madalya kazanan ABD’li Mikaela Shiffrin’den ödünç alan Ledecka, kariyerinin ilk olimpiyat altınını da kazanmış oldu.
    Yarış sonunda yaptığı açıklamada, bir yanlışlık olmasından şüphelendiğini ve zamanın düzeltilmesi için bir süre beklediğini belirten Ledecka, Super-G dünya kupasında 43. sırada yer alıyor.
    Aynı zamanda su sporlarına da ilgi duyan Ledecka, bu ilgisini sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla da gösteriyor.

    Ödünç kayak takımıyla şampiyon oldu

    Etiketler: Güney Kore , avrupadan haberler , kış olimpiyatları , Kayak , Ester Ledecka
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