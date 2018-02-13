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    Obama Türkiye temsilcisine komşu geliyor

    Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
    13.02.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:

    Obama çifti, Türkiye’nin New York’taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği residansına komşu geliyor

    Manhattan’daki New York Belediye başkanının köşküne bakan 84.üncü sokak üzerindeki “10 Gracie Square” adresindeki binadaki 5.katta bulunan Türkiye’nin dairesinde yaşayan BM Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve yine kendisi gibi Büyükelçi olan eşi Ayşe Sinirlioğlu’nun yeni komşuları Michelle ve Barack Obama çifti olacak.

    Obama Türkiye temsilcisine komşu geliyor 
    Obama çifti aynı binanın 83.üncü sokağa bakan cephesinde 10’uncu kattaki aynı model dubleks daireyi 10 milyon dolara satın aldılar. Obama çiftinin halen renovasyon yapılan 5 yatak odalı daireye yaz aylarında taşınmayı planladıkları öğrenildi.

    Obama Türkiye temsilcisine komşu geliyor

     
    Dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil döneminde Türkiye’nin BM nezdindeki daimi temsilciğinin residansı olarak satın alınan New York’un gözde apartmanlarından 15 katlı “10 Gracie Square”’de 43 daire bulunuyor.  Güvenlik ve özel yaşam dikkat edilerek 1930’lu yıllarda inşaa edilen binadaki aynı kattaki daireler birbirlerini göremiyor. Aynı kattaki dairelere farklı bloklardan giriş verilen binanın içinde otopark bulunması ve nehir manzarası gören dairelerin başka binalardan görülememesi güvenlik sağlıyor.
     
    Obama, geçtiğimiz yıl Washington’da kirada yaşadıkları 9 yatak odalı malikaneyi 8.1 milyon dolara satın almıştı.  Bir yayınevi ile 60 milyon dolara kitap anlaşması yapan Obama, davet edildiği konuşmalardan ise 400’er bin dolar kazanıyor.
     
    Geçici seçim hükümeti döneminde kısa bir sure Dışişleri bakanlığı görevinde de buluanan Feridun Sinirlioğlu’nun eşi Ayşe Sinirlioğlu ise daha önce Bükreş ve Madrid Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu. Bir dönem Türkiye’nin G20 şerpalığı görevinde de bulunan Ayşe Sinirlioğlu, halen Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olarak bakanlıkta görevli. 

    Etiketler: Manhattan , Obama , Türkiye
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