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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.05.2018 - 20:40, Son Güncelleme:

O ülkede NATO gerilimi: 'Referandum yapacağız'

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O ülkede NATO gerilimi: 'Referandum yapacağız'

Bulgaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Veselin Mareşki, ülkenin NATO’dan çıkması gerektiğini belirterek, “Bulgaristan’ın NATO’dan çıkması için referandum yapacağız.” dedi.

Bulgar Ulusal Radyosunun (BNR) haberine göre 240 üyeli parlamentoda sadece 12 milletvekili bulunduran Volya (İrade) partisi, Bulgaristan'ın NATO’dan ayrılması için önerge verdi.

Volya (İrade) partisi lideri ve Bulgaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Veselin Mareşki, 2109 yılında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP)
seçimlerinde partisinin ana inisiyatifinin ülkenin NATO’dan ayrılması olacağını söyledi. Mareşki, "Bulgaristan’ın NATO’dan çıkması için referandum yapacağız." dedi.

Ülkesinin NATO’dan çıkması için uğraşacaklarını kaydeden Mareşki, "Bizce NATO Bulgaristan’a katkı sağlamaz, tam tersine bizleri soyuyor. Şu anda ülkemiz, NATO’dan silah alımına yüklü miktarda para yatırmak zorunda. Parti olarak kesinlikle buna karşıyız.” diye konuştu.
Mareşki, NATO’nun, Avrupa Birliği’nin (AB) en yoksul üyesi Bulgaristan’a birkaç savaş uçağı hediye etmek yerine ülkeyi soymaya çalıştığını öne sürdü.

"NATO'DAN ÇIKMAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi parlamento grubu Başkanı Tzvetan Tzvetanov, ülkesinin NATO'dan çıkmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Bulgaristan’ın NATO’dan çıkması konusunda en ufak bir olasılık dahi görmüyorum." dedi.

Tzvetanov, Bulgaristan’ın toprak bütünlüğünü sadece NATO’nun garantileyebileceğine ve ülkenin NATO’dan ayrılmasının hiçbir şekilde gündeme getirilip görüşülmeyeceğine vurgu yaptı.

Muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketinin lideri Mustafa Karadayı da Volya partisinin girişimini “popülizm" olarak nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise Volya partisinin önerisini "şaka" olarak yorumladı ve Bulgaristan'ın güvenliğinde NATO'nun dışında başka bir alternatif olmadığını söyledi.

Bulgaristan, 14 yıl süren adaylık sürecinin ardından 29 Ocak 1997 tarihinde NATO üyeliğine kabul edilmişti. 

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