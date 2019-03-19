NYT: 'Serseri bir operasyon' olmadığı bir kez daha teyit edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNYT: 'Serseri bir operasyon' olmadığı bir kez daha teyit edildi
GeriDünya NYT: 'Serseri bir operasyon' olmadığı bir kez daha teyit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
19.03.2019 - 19:02, Son Güncelleme:

NYT: 'Serseri bir operasyon' olmadığı bir kez daha teyit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NYT: 'Serseri bir operasyon' olmadığı bir kez daha teyit edildi

New York Times gazetesi, "(Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed) Bin Selman'ın (muhalifleri susturmak için) gizli bir kolluk kuvveti kurması, Kaşıkçı cinayetinin, rahatsız edici bir eleştirmene karşı sadık saray mensuplarının yürüttüğü 'serseri bir operasyon' olmadığını bir kez daha teyit etti." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetede, Yayın Kurulu imzasıyla, "Suudiler hakkındaki en son yalanı ortaya dökmek" başlıklı bir makale yayımlandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden önce muhalifleri susturmak için gizli operasyonlara onay verdiğine ilişkin gazetede çıkan haberlerin anımsatıldığı makalede, bu haberlerin İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda "soğuk kanlılıkla" işlenen Kaşıkçı cinayetinin ardından "o kadar da şaşırtıcı olmadığı" belirtildi.

"KAŞIKÇI CİNAYETİ 'MUHALİF SUSTURMA' OPERASYONUNUN PARÇASIYDI"

Makalede, Prens Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini inkar için ilk günden bu yana girişimlerde bulunduğuna işaret edilerek, şu görüşlere yer verildi:
"Bin Selman'ın (muhalifleri susturmak için) gizli bir kolluk kuvveti kurması, Kaşıkçı cinayetinin, rahatsız edici bir eleştirmene karşı sadık saray mensuplarının yürüttüğü 'serseri bir operasyon' olmadığını bir kez daha teyit etti. Tam aksine, Kaşıkçı cinayeti, Prens Muhammed'in üst düzey danışmanlarından Suud El Kahtani tarafından denetlenen, sahada da prense yurt dışı ziyaretlerinde eşlik eden istihbarat yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb tarafından yürütülen bir 'muhalifleri susturma' operasyonunun parçasıydı."

ABD Başkanı Donald Trump ile başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in Muhammed bin Selman'a birçok kez destek çıkmaya çalıştığına işaret edilen makalede, buna rağmen ABD Kongresinde bu ülkenin Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona verdiği askeri desteğin kesilmesi yönünde oylamalar yaptığı aktarıldı.

Makalede ABD Kongresi ve Trump'a şu çağrıda bulunuldu:

"ABD Kongresi, Cemal Kaşıkçı cinayetine, bu cinayeti işleyen ekip ve Prens Muhammed'in buradaki rolüne ilişkin istihbarat kayıtlarının tamamen açıklanmasını talep etmeli. Ayrıca Kongre, Kaşıkçı'nın kaderini belirleyen yazılarında bahsettiği siyasi tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını talep etmeli. Hatta Trump, bu zarar gören ve zarar veren prense desteğinde ısrar etse bile, gücünü bu tür insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması için kullanmalı."

VELİAHT PRENS, MUHALİFLERİ GİZLİ OPERASYONLARLA SUSTURMUŞ

New York Times, Amerikalı yetkililer ve Suudi Arabistanlı kurbanların arkadaşlarının ifadelerine dayandırdığı bir haberinde, Cemal Kaşıkçı cinayetinden bir yıl önce Prens Bin Selman'ın verdiği yetkiyle muhalifleri susturmak için izleme, kaçırma, alıkoyma ve işkence gibi yöntemlere başvurulduğunu belirtmişti.
Amerikalı yetkililerin "Suudi Hızlı Müdahale Grubu" adını verdiği ekibin, 2017’de muhaliflere karşı çok sayıda operasyonda yer aldığı ifade edilmişti.

KAŞIKÇI'NIN CESEDİ HALEN BULUNAMADI

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmişti.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, başkonsoloslukta öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı, ancak cesedinin nerede olduğu konusu ise hala netlik kazanmadı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Nazarbayev istifa etti

Londra'yı alarma geçiren telefon! Kapatıldı

Brüksel'de bomba alarmı

Teröristin Türkiye rotası ortaya çıktı