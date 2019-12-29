Haber Giriş: 29.12.2019 - 08:00,
Nükleer temizlik ertelendi
Japon hükümeti 11 Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından hasar gören Fukuşima Daiçi Nükleer Santralı’nın 1 ve 2 No’lu reaktörlerindeki eriyen radyoaktif maddelerin temizlenmesi bir kez daha ertelendi.
Buna göre 2 No’lu reaktördeki atığın tasfiyesine 2025’te, 1 No’lu reaktördeki tasfiyeye ise 2028 veya 2029’da başlanacağı açıkladı. Olayda santraldaki 4 nükleer reaktörden 3’ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
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