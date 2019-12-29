Nükleer temizlik ertelendi

Buna göre 2 No’lu reaktördeki atığın tasfiyesine 2025’te, 1 No’lu reaktördeki tasfiyeye ise 2028 veya 2029’da başlanacağı açıkladı. Olayda santraldaki 4 nükleer reaktörden 3’ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.