Norveç hükümeti ülke tarihinin en büyük hukuk skandalı için özür diledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNorveç hükümeti ülke tarihinin en büyük hukuk skandalı için özür diledi
GeriDünya Norveç hükümeti ülke tarihinin en büyük hukuk skandalı için özür diledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: Pixabay
06.11.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Norveç hükümeti ülke tarihinin en büyük hukuk skandalı için özür diledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Norveç hükümeti ülke tarihinin en büyük hukuk skandalı için özür diledi

Norveç hükümeti, Avrupa Birliği yasalarının yanlış yorumlanması sebebiyle meydana gelen çok sayıda hak kaybı ve hatalı hapis cezası kararı sebebiyle vatandaşlarından özür diledi.

Norveç Çalışma Bakanı Anniken Hauglie, ülkenin sosyal yardım sistemini kötüye kullanmak sebebiyle yanlışlıkla suçlanan Norveç vatandaşlarından özür dileyerek yaşanan maddi ve manevi hak kayıpları için tazminat verileceğini duyurdu.

Norveç merkezli yayın kuruluşu Dagsavien'in 'Norveç tarihinin en büyük skandalı" başlığıyla manşetine taşıdığı habere göre Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olan ve bu sebeple Avrupa Birliği yasalarına uymakla mükellef Norveç'te, yaklaşık yedi yıl boyunca boyunca sosyal yardım sisteminden yararlanacak vatandaşların ülke içerisinde kalmasını zorunlu kılacak mahkeme kararları verildi.

Fakat Avrupa Birliği kanunlarına göre sosyal yardım sisteminden faydalanan kişilerin Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde serbestçe dolaşma hakkı bulunuyor.

Yıllar boyunca yanlış yorumlanan AB kanunları sebebiyle Norveç sosyal yardım sistemi NAV, yurt dışına seyahat eden kişilerden yardımları geri verme talebinde bulundu ya da tamamen durdurdu.

Yanlış yorumlanan kanun sebebiyle bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 Norveç vatandaşının aldığı sosyal yardımları geri ödemek zorunda kaldığı ve 36'sının da hapse mahkum edildiği tespit edildi.

Konuya ilişkin Norveç Parlamentosunda açıklamalarda bulunan Hauglie, NAV mağdurlarının yaşadığı hak kayıpların giderileceği sözünü verdi.

İlk olarak 2017 yılında ortaya çıkan hukuk skandalı için Norveç hükümeti bugüne kadar hata yaptığını kabul etmemişti.

Öte yandan Norveç Başbakanı Erna Solberg de yetkili mercilerin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Norveç sosyal yardım sistemi NAV, hastalık ödeneği ve emekli maaşları gibi sosyal yardım ödeneklerini dağıtmakla görevli bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle