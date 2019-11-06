Norveç hükümeti ülke tarihinin en büyük hukuk skandalı için özür diledi
Norveç hükümeti, Avrupa Birliği yasalarının yanlış yorumlanması sebebiyle meydana gelen çok sayıda hak kaybı ve hatalı hapis cezası kararı sebebiyle vatandaşlarından özür diledi.
Norveç Çalışma Bakanı Anniken Hauglie, ülkenin sosyal yardım sistemini kötüye kullanmak sebebiyle yanlışlıkla suçlanan Norveç vatandaşlarından özür dileyerek yaşanan maddi ve manevi hak kayıpları için tazminat verileceğini duyurdu.
Norveç merkezli yayın kuruluşu Dagsavien'in 'Norveç tarihinin en büyük skandalı" başlığıyla manşetine taşıdığı habere göre Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olan ve bu sebeple Avrupa Birliği yasalarına uymakla mükellef Norveç'te, yaklaşık yedi yıl boyunca boyunca sosyal yardım sisteminden yararlanacak vatandaşların ülke içerisinde kalmasını zorunlu kılacak mahkeme kararları verildi.
Fakat Avrupa Birliği kanunlarına göre sosyal yardım sisteminden faydalanan kişilerin Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde serbestçe dolaşma hakkı bulunuyor.
Yıllar boyunca yanlış yorumlanan AB kanunları sebebiyle Norveç sosyal yardım sistemi NAV, yurt dışına seyahat eden kişilerden yardımları geri verme talebinde bulundu ya da tamamen durdurdu.
Yanlış yorumlanan kanun sebebiyle bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 Norveç vatandaşının aldığı sosyal yardımları geri ödemek zorunda kaldığı ve 36'sının da hapse mahkum edildiği tespit edildi.
Konuya ilişkin Norveç Parlamentosunda açıklamalarda bulunan Hauglie, NAV mağdurlarının yaşadığı hak kayıpların giderileceği sözünü verdi.
İlk olarak 2017 yılında ortaya çıkan hukuk skandalı için Norveç hükümeti bugüne kadar hata yaptığını kabul etmemişti.
Öte yandan Norveç Başbakanı Erna Solberg de yetkili mercilerin özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Norveç sosyal yardım sistemi NAV, hastalık ödeneği ve emekli maaşları gibi sosyal yardım ödeneklerini dağıtmakla görevli bulunuyor.
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