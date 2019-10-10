Nobel Kimya şarj edilebilen pillere
NOBEL Kimya Ödülü bu yıl, ‘lityum iyon bataryaların icat edilmesine katkıda bulunan çalışmalarından ötürü’ ABD’li John B. Goodenough (97), İngiliz M. Stanley Whittingham (77) ve Japon Akira Yoşino’ya (71) verildi.
Ödülü veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada, “Günümüzde bilgisayarlardan cep telefonlarına kadar çok sayıda elektronik cihazda kullanılan lityum iyon bataryalar, insan yaşamında çığır açtı” ifadelerine yer verildi.
Whittingham, 1970’li yıllardaki petrol krizi sırasında, fosil yakıtlardan bağımsız olarak çalışabilecek yeni bir teknoloji arayışı içinde, lityumun elektronlarını dışa aktarma konusundaki büyük potansiyelini keşfetti. Whittingham, ilk lityum bataryayı yapan isim oldu. Goodenough da Nobel’e layık görülen en yaşlı bilim insanı oldu. Üç bilim insanı 9 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para armağanını paylaşacak.
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