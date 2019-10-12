Nobel Barış Ödülü husumeti bitiren Etiyopya liderine
NOBEL Barış Ödülü, bu yıl “Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası işbirliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları” nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’ye (43) verildi.
Norveç Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Abiy Ahmed Ali’nin, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile yakın işbirliği içinde Etiyopya ve Eritre arasında uzun süredir devam eden açmazı sona erdirmek için bir barış anlaşmasının ilkelerini hızlı biçimde şekillendirmesi dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğü bildirildi.
BARIŞI TEŞVİK İÇİN
Açıklamada, ödülün barış ve uzlaşı konusundaki önemli çalışmasında Etiyopya Başbakanı’nı güçlendirmesinin ümit edildiği ifade edildi. Ali’nin Etiyopya’da da birçok vatandaşa daha parlak bir gelecek ve iyi bir hayat ümidi veren önemli reformlara imza attığı aktarılan açıklamada, başbakan olarak uzlaşıya, dayanışmaya ve sosyal adalete ön ayak olmaya çabaladığı belirtildi.
100’ÜNCÜ NOBEL
Etiyopya ve Eritre, 20 yıl boyunca sınır problemleri nedeniyle 80 bin kişinin hayatını kaybettiği uzun bir çatışmanın içindeydi. İki ülke Temmuz 2018’deki yıllar süren düşmanlığı sona erdirerek ilişkilerini yeniden tesis ettiklerini açıklamıştı. Nobel tarihinin 100’üncü barış ödülünün sahibi olan Abiy Ahmed, 900 bin dolarlık para ödülüne de layık görüldü.
ABİY AHMED ALİ KİMDİR
Geçen yıl nisan ayında başbakan olan Abiy Ahmed Ali, ilk altı ay içinde, Eritre ile barış yaptı, muhalifleri hapisten çıkardı, devletin uyguladığı şiddet nedeniyle özür diledi, seleflerinin ‘terörist’ diye tanımladığı sürgündeki silahlı grupların ülkeye geri dönmesine izin verdi.
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