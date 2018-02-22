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    Netanyahu'ya yolsuzluk soruşturmasında büyük darbe!

    BBC Türkçe
    22.02.2018 - 09:05 | Son Güncelleme:

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en yakın yardımcılarından birinin, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk dosyalarından birinde tanıklık yapmayı kabul ettiği bildirildi.

    Scholomo Filber'in tanıklığı kabul etmesinin, Netanyahu'ya önemli bir darbe olarak tanımlanıyor.

    Netanyahu'nun devlet kurumlarına telekom devi Bezek şirketine yardım edilmesi talimatı karşılığında, internetteki şirkete ait haber sitelerinden birinde hakkında olumlu haberler yapılmasını istediği iddia ediliyor.

    Netanhayu ise hakkındaki tüm yolsuzluk iddialarını reddediyor ve siyasi bir cadı avına girişildiğini savunuyor.

    Fliber, Netanyahu'ya son genel seçimleri kazandıran isim olarak görülüyor ve başbakan tarafından İletişim Bakanlığı'na getirilmişti.

    Haaretz gazetesinin haberine göre, Bezeq'in üst düzey yöneticileriyle birlikte geçen Pazar günü gözaltına alınnan Filber, Netanyahu'dan şirkete yardımcı olunması talimatı aldığını söyledi.

    Netanyahu ise Bezeq ile ilgili tüm kararların şeffaf olduğunu savundu.

    Polis ise Filber'in tanıklık yapacağı haberleriyle ilgili yorum yapmayı reddetti.

    Netanyahu hakkındaki iddiaların biri Netanyahu'nin Yediot Aharonot gazetesine, kendisi hakkında olumlu haberler yapılması karşılığında rakip bir gazeteye baskı yapılacağına söz verdiği yönünde.

    Polis Yediot Aharonot'un Genel Yayın Yönetmeni Arnon Mozes'a da suçlama yöneltilmesi gerektiğini söylüyor.

    İkinci iddia ise, Netanyahu'nun Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ve diğer destekçilerinden en az 283 bin dolarlık hediyeler alması.

    Jerusalem Post gazetesi hediyeler arasında şampanya ve puroların da bulunduğu ve Milchan'ın ABD vizesi almasına yardım karşılığında verildiğini yazdı.

    Polis, Fight Club, Gone Girl ve The Revenant gibi filmlerin yapımcısı Milchan'a da suçlama yöneltilmesi gerektiği görüşünde.

    Polisin açıklamasında, Netanyahu'nun hediyeleri almasının ardından, İsrail'e yerleşen İsrailliler'in 10 yıl boyunca vergi ödememesini öngören "Milchan Yasası" için bastırdığı belirtiliyordu.

    Yasa tasarısı en nihayetinde Maliye Bakanlığı tarafından engellenmişti.

    Milchan'ın avukatı ise, müvekillinin Netanyahu'yla arkadaşlığı çerçevesinde hediyeler verdiğini savundu.

    Polis aynı zamanda Netanyahu'nun Avustralyalı milyarder James Pecker vakasında da Netanyahu hakkında sahtecilik yaptığından ve güveni kötüye kullanmaktan şüphelenildiği kaydedildi.

    Pecker'in Sözcüsü ise iddiaları reddetti.

    Etiketler: HABER , SON DAKİKA
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