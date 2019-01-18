Netanyahu'nun yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±yla ilgili talebine ret
Ä°srail BaÅŸsavcÄ±sÄ± Avichai Mandelblit, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun hakkÄ±ndaki yolsuzluk suÃ§lamalarÄ±yla ilgili kararÄ±n seÃ§imlerden sonraya ertelenmesi yÃ¶nÃ¼ndeki talebini reddetti.
Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine gÃ¶re Mandelblit, Netanyahu'nun avukatÄ±na yazÄ±lÄ± olarak verdiÄŸi cevapta, "BaÅŸbakanla alakalÄ± soruÅŸturmalarÄ±n, erken seÃ§im kararÄ± alÄ±nmadan Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde devam ettiÄŸini" belirtti.
Mandelblit, Netanyahu'ya hitaben, "Seninle alakalÄ± konularda bu dÃ¶nemde (seÃ§im Ã¶ncesi) karar alÄ±nmasÄ±na mani olmayacaÄŸÄ±m." ifadesini kullandÄ±.
Mandelblit, Netanyahu'nun avukatÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine gelecek hafta kendisiyle bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini kaydetti.
BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu liderliÄŸindeki koalisyon partilerinin baÅŸkanlarÄ± 25 AralÄ±k'ta erken seÃ§im kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
Koalisyon partileri tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan ortak bildiride, Ä°srail'de gelecek yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan genel seÃ§imlerin nisan ayÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸ, Ä°srail basÄ±nÄ± erken seÃ§imin 9 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±.
HakkÄ±ndaki 4 ayrÄ± yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±ndaki en az 10 kez ifade veren Netanyahu'ya, "Ä°ÅŸ adamlarÄ±ndan pahalÄ± hediyeler aldÄ±ÄŸÄ±, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayÄ±ncÄ±sÄ± Arnon Moses ile kendi lehine yayÄ±n yapmasÄ± iÃ§in pazarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±, Almanya'dan alÄ±nan denizaltÄ±larda adÄ±nÄ±n yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve kendisi ile ailesi lehine haberlere yer verilmesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Bezeq ÅŸirketine 276 milyon dolar deÄŸerinde mali imtiyaz saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±" suÃ§lamalarÄ± yÃ¶neltiliyor.
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