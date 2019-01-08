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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.01.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Netanyahu yolsuzluk davasında aleyhindeki tanıklarla yüzleşmek istiyor

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Netanyahu yolsuzluk davasında aleyhindeki tanıklarla yüzleşmek istiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs’teki ofisinde yaptığı açıklamada, polisin kendisiyle ilgili yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, “Bana karşı soruşturmaya katılan tüm tanıklarla yüzleşmek istiyorum.” dedi.

Başbakanın adil bir mahkemeyi hakkettiğini söyleyen Netanyahu, “Tanıkların bana karşı yaptığı tüm açıklamaları bozabilirim.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, yolsuzluk soruşturmasının gündemden kalkması için kamuoyunu meşgul etme imkanına sahip olduğunu öne sürerek, “Gözleri benden uzaklaştırabilir ve 1967 sınırlarına çekilmeyi ilan edebilirdim." dedi.

Kendisinin İsrail basının kötülemelerine en çok maruz kalan kişi olduğunu iddia eden Netanyahu, “Ancak İsrail’in güvenliğinden asla vazgeçmem ve tanıklarla şu an yüzleşmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail solunu, seçimlerde “kaybedeceklerini” bildikleri için kendisine karşı her türlü yola başvurmakla suçlayarak, “Bu nedenle, sol Başsavcı (İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit) üzerindeki baskılarını artırarak, seçimlerden önce bana karşı olan davaların kaderini belirlemesi için zorluyorlar.” şeklinde konuştu.

İsrail’in Haaretz gazetesi pazar günü, İsrail Başsavcısı Mendelblit'in şubat ayında Netanyahu'ya karşı bir iddianame hazırlama konusunda (yani yargılamaya başlama) kararını açıklaması beklendiğini açıklamıştı.

Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 25 Aralık'ta erken seçim kararı almıştı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı ifade edilmişti. İsrail basını da erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.

NETANYAHU HAKKINDAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

İsrail polisi, bu ay başında soruşturmasını tamamlayarak Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla dava açılması talebiyle dosyayı Başsavcılığa göndermişti.

Polisin dava açılması tavsiyesinin ardından Siyonist Birlik Bloku lideri Livni, Netanyahu'yu istifaya çağırmıştı.

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