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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.09.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Netanyahu resmen kaybetti

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Netanyahu resmen kaybetti

İsrail'deki erken seçim sonuçları kesinleşti, Mavi-Beyaz İttifak 33 milletvekiliyle yarışı önde tamamladı. Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ise 32'de kaldı.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimleri 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakının önde tamamladığını duyurdu.

Merkez Seçim Komisyonun açıkladığı kesin sonuçlara göre, seçimleri, 33 milletvekili çıkaran Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı önde tamamladı.

Mavi-Beyaz'ı 32 milletvekiliyle Netanyahu'nun partisi Likud takip ederken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise 13 milletvekili çıkararak meclisin en büyük üçüncü grubu olmayı başardı.
Netanyahu'nun partisi Likud daha önce açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre 1 milletvekili daha fazla alırken, Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi de meclise kesin olmayan sonuçlarda belirtildiği gibi 8 değil 7 vekil gönderdi.

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 9, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ise 8 milletvekiliyle mecliste yerini aldı.

Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı 7 milletvekili çıkardı.

Sol blokta yer alan İşçi Partisi 6 sandalyeye sahip olurken, eski Başbakan Ehud Barak'ın destek verdiği Demokratik Birlik İttifakı 5 milletvekiliyle meclisin en küçük grubu oldu.

Sağ blok 55, sol blok ise 44'te kaldı

Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokta yer alan milletvekili sayısı 55 olurken, Mavi-Beyaz ve ona destek veren sol partilerin sandalye sayısı ise 44'te kaldı.

Hiçbir partinin 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamaması nedeniyle ülkede koalisyon senaryoları gündemin en önemli başlıkları arasına girdi.

Hem sağ hem de sol blokun 61 milletvekiline ulaşamaması sebebiyle "yeni bir koalisyon krizi yaşanır mı?" sorusu gündeme gelse de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Netanyahu ile Gantz'ı birlik hükümeti kurmaları için ikna etmeye çalışıyor.

İki lideri pazartesi akşamı Cumhurbaşkanlığında bir araya getiren Rivlin, bu akşam da Netanyahu ile Gantz'ı akşam yemeğinde ağırlayacak.

Dün de Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı heyetleri bir araya gelerek koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

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