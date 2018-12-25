'Netanyahu kendisini eleştirenleri susturmaya çalışıyor'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'Netanyahu kendisini eleştirenleri susturmaya çalışıyor'
GeriDünya 'Netanyahu kendisini eleştirenleri susturmaya çalışıyor'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
25.12.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

'Netanyahu kendisini eleştirenleri susturmaya çalışıyor'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Netanyahu kendisini eleştirenleri susturmaya çalışıyor'

The Jerusalem Post gazetesi Editörü Katz, "İsrail lideri, gazetecinin ailesine saldıracak kadar düşük bir seviyeye nasıl geldi? Çok yazık. Bu açılan dava, eleştirenleri susturma çabasıdır." dedi.

İsrailli gazeteciler ve siyasiler, kendisini yolsuzlukla suçlayan bir gazeteciye dava açması ve takındığı üslup nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sert bir şekilde eleştirdi.

İsrail'in Maariv gazetesi yazarlarından Ben Caspit'e "yalan iddiaları teşvik etme" suçlamasıyla 53 bin dolar tazminat davası açan ve gazetecinin ailesiyle ilgili bir olayı gündeme getiren Netanyahu'ya sosyal medya üzerinden tepki gösteren gazeteciler, meslektaşlarıyla dayanışma içinde oldukları mesajları verdi.

The Jerusalem Post gazetesi Editörü Yaakov Katz, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun gazeteciye dava açma, gazetecinin de Netanyahu'yu eleştirme ve aleyhinde yazma hakkı bulunduğunu belirtti.

Katz, "Ancak İsrail lideri, gazetecinin ailesine saldıracak kadar düşük bir seviyeye nasıl geldi? Çok yazık. Bu açılan dava, eleştirenleri susturma çabasıdır, Netanyahu'nun önümüzdeki dönemde seçim kampanyasının nasıl olacağının küçük bir örneğidir. (Medyanın düşman olduğu yönünde bir kampanya)" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU'NUN OLAYLA İLGİLİ TUTUMU UTANÇ VERİCİ"

İsrail Kanal 10 Televizyonu'ndan gazeteci Barak Ravid de Twitter'dan, "Hassas ve karmaşık güvenlik döneminden geçtiğimiz bir zamanda Başbakan, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı, bir gazeteciye saldırmak için 2001 yılında yayımlanan makalelere ulaşmak için vakit buluyor." iletisini paylaştı.

Twitter üzerinden İsrail Başbakanını eleştiren muhalefetteki Siyonist Birlik Bloku lideri Tzipi Livni de "Netanyahu'nun olayla ilgili tutumu ve gazetecinin kardeşine atıfta bulunması, çok utanç verici. Hayatlarımız ve geleceğimizle ilgili kararlar alan kişi, bu." şeklinde tepki gösterdi.

Yeş Atid Partisi (Gelecek Partisi) Genel Başkanı Yair Lapid de Twitter üzerinden, "Netanyahu'nun Ben Caspit'in kardeşine saldırması, tünelin dibi." paylaşımında bulundu.

BEN CASPİT'E "TAZMİNAT DESTEĞİ" TEKLİFLERİ

Ben Caspit ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, büyük bir destek aldığını belirtti.

Tazminatı ödemek için maddi yardımda bulunmak isteyenlerin olduğunu ifade eden Ben Caspit, "Maddi yardıma ihtiyaç yok. Her şey yolunda. Bu dava mahkemeye gitmeyecek." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu ile gazeteciler arasında bir gerginliğin olduğu biliniyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Maariv gazetesi yazarlarından Ben Caspit'e "yalan iddiaları teşvik etme" suçlamasıyla 53 bin dolar tazminat davası açmıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu, "Yalancı Ben Caspit. Onlarca yıldır bana ve aileme zulmediyor. Tekrar ödemek (tazminat) zorunda kalacak. Birkaç ay önce hakkımda sahte hikayeler yayımlayan Ben Caspit özür dilemek ve eşim Sara'ya tazminat ödemek zorunda kaldı. Geçen cuma günü de benim hakkımda yalan şeyler yayımladı." ifadelerine yer vermişti.

Netanyahu gazeteci hakkında "ailem yerine kendi ailesiyle uğraşsaydı bunlar yaşanmazdı" diyerek 2001 yılında yayımlanan ve söz konusu gazetecinin kardeşi Uri Caspit'in dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturulduğu bir haber karesini paylaşmıştı.

NETANYAHU HAKKINDAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

İsrail polisi, bu ay başında soruşturmasını tamamlayarak Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla dava açılması talebiyle dosyayı Başsavcılığa göndermişti.

Polisin dava açılması tavsiyesinin ardından Siyonist Birlik Bloku lideri Livni, Netanyahu'yu istifaya çağırmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'ye tatile geldi, sırra kadem bastı

Endonezya’da yeni tsunami alarmı

Gülerek yanıtladı! Söyledikleri şaşkınlık yarattı

Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı 429'a çıktı